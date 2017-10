VIDEO Să ne amintim Parisul! La Roland Garros, Simona Halep a întors jocul de la set şi 5-1 pentru Elina Svitolina

Adversara de azi a Simonei, ucraineanca Elina Svitolina, nu este o necunoscută pentru Halep. Cele două s-au întâlnit de patru ori în WTA, trei meciuri fiind consemnate anul acesta. Svitolina, prima ucraineancă care pătrunde în Top 10 WTA, ocupanta locului patru în acest moment, a câştigat la Toronto (semifinală) şi Roma (finală) şi a pierdut la Roland Garros (sfert de finală). Un alt meci s-a jucat în 2013, la Sofia, când s-a impus Simona.

2017 este cel mai bun an din cariera Svitolinei, an în care a câştigat cinci dintre cele nouă trofee pe care le are în palmares. Ea a câştigat la Toronto, Roma, Istanbul, Dubai şi Taipei, iar la Grand Slamuri cel mai bun rezultat a fost sfertul de finală de la Roland Garros, unde a fost învinsă de Halep.

Un meci cu totul special a fost sfertul de finală de la Roland Garros. Svitolina a condus cu set şi 5-1, a avut şi o minge de meci, dar a fost întoarsă de Simona Halep, care s-a impus cu 3-6, 7-6, 6-0. Interesant este că Svtolina nu a acuzat şocul: „Sunt tristă azi, dar de mâine o iau de la capăt. Vreţi să plâng? Nu se va întâmpla asta. Aşa e în tenis, aşa e în viaţă“.

Când s-a ivit şansa revanşei, Svitolina n-a stat pe gânduri, 6-1, 6-1 la Toronto.

Meciuri directe

2013 Sofia, turul unu; Simona Halep - Elina Svitolina 6-1, 6-1

2017 Roma, finală: Simona Halep - Elina Svitolina 6-4, 5-7, 1-6

2017 French Open, sfert: Simona Halep - Elina Svitolina 3-6,7-6, 6-0 (REZUMAT)

2017 Toronto, semifinale: Simona Halep - Elina Svitolina 1-6, 1-6