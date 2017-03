Veteranul Florin Marin a plecat de la FC Voluntari. Vine Edi Iordănescu?

"Astăzi, de comun acord, am luat decizia să ne despărţim. În fotbal, mai devreme sau mai târziu trebuie să te desparţi. În prima fază am avut obiectiv play-off, apoi clasarea pe locul 8, nu s-a îndeplinit, am decis să ne despărţim. Consider că am avut şi puţin ghinion, am fost dezavantajaţi de program. L-am contactat pe Edi Iordănescu, mâine la ora 12.00 ne vedem cu el să discutăm", a declarat Leasă, citat de News.ro.

În vârstă de 63 de ani, Florin Marin pregătea FC Voluntari din mai 2016. Iordănescu, în vârstă de 38 de ani, a pregătit ultima oară ŢSKA Sofia, de unde a plecat în noiembrie 2016. El a mai antrenat în cariera sa formaţiile ASA Tg. Mureş şi Pandurii Tg. Jiu. FC Voluntari a încheiat sezonul regulat al Ligii I pe locul 9, cu 30 de puncte,.