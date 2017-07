Sorana Cârstea povesteşte momentele terifiante ale accidentării adversarei sale: „Îmi spunea «Te rog, ajută-mă, ajută-mă». Aşa ceva nu am văzut niciodată!“

Sorana a povestit după meci acest episod petrecut în setul al treilea al meciului. "A fost sfâşietor să o văd în felul acela. Am lovit o minge în direcţia ei, nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Era la pământ şi a început să ţipe. M-am dus la ea, am văzut genunchiul şi am cerut o targă. Toată lumea a îngheţat, a fost înfricoşător, a intrat într-un şoc. Nu a fost uşor pentru că nu mai este vorba despre tenis, suntem o familie, ne dorim ca toată lumea să fie bine. Sper că nu este atât de grav pe cât părea şi va reveni cât mai repede.

Genunchiul ei era într-o poziţie nefirească, doar în filme am mai văzut aşa ceva. M-am panicat, am cerut ajutor, dar nimeni nu venea. A intra în şoc şi mi-a spus 'Sorana, ajută-mă', dar m-am simţit inutilă. Mi-aş fi dorit să pot face mai mult. Sper că nu va avea nevoie de operaţie.

Nu am digerat, încă acest incident pentru că a fost foarte rapid. Există sporturi unde, în cazul în care se întâmplă ceva, medicii ajung foarte rapid la locul faptei. Aici a durat ceva timp şi mă întreb, dacă avea o problemă la inimă sau ceva de genul?! Cineva trebuie să vadă cât a durat ca medicii să-i acorde ajutor, pentru mine a fost prea mult", a spus Sorana Cîrstea în conferinţa de presă de după meciul cu Mattek-Sands.

Sorana Cîrstea va juca împotriva sportivei spaniole Garbine Muguruza (15 WTA) în turul trei al turneului de la Wimbledon. Pentru prezenaţa în turul al treilea de la Wimbledon, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de 102.892 de euro şi 130 de puncte în ierarhia mondială.

