Simona Halep, pentru a zecea oară într-un sfert de finală de Grand Slam. N-a jucat niciodată semifinale la Australian Open

Simona Halep joacă împotriva Karolinei Pliskova în sferturile de finală ale Australian Open, partidă care va începe la ora 06.00 sau mai târziu pe Rod Laver Arena.

Halep şi Pliskova vor disputa al treilea joc al zilei pe arena Rod Laver, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul lor nu va începe mai devreme de ora 15.00 locală (6.00 la Bucureşti), fiind programat după partidele Angelique Kerber - Madison keys şi Tennys Sandgren - Hyeon Chung. Dacă disputele anterioare se prelungesc, şi meciul româncei va începe mai târziu.

În orice caz, vorbim despre al zecelea sfert de finală al Simonei Halep la un Grand Slam. Prima oară când a atins acest prag a fost chiar la Australian Open, în urmă cu patru ani. Simona a fost atunci învinsă fără drept de apel de Dominika Cibulkova, 6-3, 6-0 în favoarea slovacei, care a jucat finala de la Melbourne la acea ediţie. Halep a jucat sfert de finală şi în 2015 la Antipozi, însă nu a depăşit nici atunci această barieră, fiind învinsă de Makarova. Mult mai bine i-a mers jucătoarei noastre la Roland Garros: de câte ori a atins sferturile de finală, adică în 2014 şi 2017, de atâtea ori a mers şi mai departe, ajungând chiar până în finală. Wimbledon şi US Open au fost cu rezultate amestecate: la Londra s-a oprit de două ori în sferturi şi a trecut o dată în semifinale, iar la New York şi-a împărţit rezultatele: a acces în careul de aşi în 2015, dar s-a oprit în 2016 în această fază.

Per total, vorbim despre cinci sferturi de finală pierdute de Simona Halep la marile turnee şi de patru câştigate. Cu o victorie în jocul de miercuri dimineaţa, balanţa s-ar echilibra, iar românca ar accede în premieră în semifinale la Australian Open.

Doar trei se mai bat la locul unu

La începutul Australian Open, erau şase jucătoare care tânjeau după locul unu mondial la finalul turneului de la Melbourne. Dar sita a început să cearnă. Mai întâi, Garbine Muguruza şi Jelena Ostapenko, eliminate repede, au ieşit din cursa pentru locul unu mondial. Învinsă în sferturi de Elise Mertens, Elina Svitolina nu mai e nici ea în calcule. Lupta se reduce acum la trei tenismene: Simona Halep, Caroline Wozniacki şi Karolina Pliskova. Pentru jucătoarea din Cehia e cel mai greu: ea trebuie să treacă de Halep în această dimineaţă, să ajungă în finală şi, în cazul în care o va întâlni pe Wozniacki în ultimul act, să câştige trofeul. Daneza trebuie să ajungă şi ea în finala Australian Open şi, în cazul în care o va întâlni pe Simona Halep, să o bată.

Renunţă la Sankt Petersburg

Anul acesta, Halep îşi anunţase, din nou, participarea la Sankt Petersburg, însă nu se va mai duce acolo pentru a juca la St. Petersburg Ladies Trohpy (29 ianuarie - 4 februarie). Drept urmare, ea va pierde 100 de puncte în clasamentul WTA, punctaj acumulat pentru că a câştigat un meci, în 2017, în cadrul acestui turneu. „ După ce termin la Australian Open îmi voi lua, cu siguranţă, câteva zile libere. Trebuie să verific din nou, să fac un alt RMN. Am nevoie de tratament şi de zile libere“, a declarat Halep. În schimb, românca s-a înscris la turneul de la Doha (12-18 februarie),

Australian Open, sferturi de finală

Elise Mertens (locul 37) – Elina Svitolina (4) 6-4, 6-0

Caroline Wozniacki (2) – Carla Suarez Navarro (39) x+x, x+x

Miercuri dimineaţă

Angelique Kerber (16) - Madison Keys (20)

Simona Halep (1) – Karolina Pliskova (6)

Sferturile Simonei Halep la Grand Slamuri

Australian Open: 2014 (eliminată de Dominika Cibulkova), 2015 (eliminată de Ekaterina Makarova)

French Open: 2014 (a învins-o pe Svetlana Kuzneţova), 2017 (a învins-o pe Elina Svitolina)

Wimbledon: 2014 (a învins-o pe Sabine Lisicki), 2016 (eliminată de Angelique Kerber), 2017 (eliminată de Johanna Konta)

US Open: 2015 (a învins-o pe Victoria Azarenka), 2016 (eliminată de Serena Williams)