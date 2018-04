Simona Halep nu se ascunde după cuvinte: „Avem cea mai bună generaţie“

Pentru acest joc, antrenorul Florin Seăgrceanu a făcut selecţia în funcţie de clasamentul WTA. Astfel, din echipă fac parte Simona Halep (locul unu mondial), Sorana Cîrstea (34), Irina Begu (38) şi Mihaelă Buzărnescu (40).

Este pentru prima dată când România are patru jucătoare în Top 40 WTA, ceea ce a determinat-o pe Simona Halep să declare că este cea mai bună generaţie din tenisul feminin românesc.

"Eu cred că este cea mai bună generaţie, au mai fost două jucătoare în Top 10, Irina Spârlea şi doamna Ruzici, mereu cred că am avut fete în tenis, iar acum la băieţi e Marius Copil, care vine destul de puternic. Sper să fie şi mai multe jucătoare, junioarele să muncească mult şi să aibă încredere că se poate orice şi să avem mereu echipă aşa puternică la FedCup şi România să aibă jucătoare bune. Cu siguranţă va fi ceva deosebit, mereu este o atmosferă plăcută, chiar şi data trecută când am venit ca spectator a fost incredibil şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru faptul că vin la meciuri mereu şi sunt atât de pozitivi şi ne susţin indiferent de orice. Îi aştept cu mare drag în week-end să ne susţină şi sper să fie bine pentru noi şi pentru români. E greu şi pe teren, am emoţii îmi doresc foarte mult să câştig meciurile pe care le joc, în tribună am emoţii pentru jucătoarele din teren, e diferit, dar e la fel de plăcut", a spus liderul WTA.