Simona Halep se impune în faţa croatei Donna Vekic cu scorul 6-4, 6-1, în turul doi de la Indian Wells

După un început de an competiţional greu cu doar două victorii, şi venind după o lungă perioadă de pauză datorate unei accidentări la genunchi, acest meci era unul important pentru jucătoarea româncă, ea fiind deţinătoarea titlului de la Indian Wells.

Încărcătura emoţională a acestui meci a devenit cu atât mai semnificativă pentru Simona Halep, cu cât înaintea acestei partide a aflat de decesul bunicului ei.

Primul set, ce a durat doar 40 de minute, a fost mai echilibrat, jucătoarele mergând cap la cap până la scorul de 4-4, când Halep a reuşit un break. Setul secund a fost unul dominat mult mai clar de jucătoarea din Constanţa, momentul cheie fiind game-ul al treilea, când aceasta a reuşit să revină de la 40-0 şi să se distanţeze la scorul de trei game-uri la zero.