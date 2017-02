Simona Halep explică de ce s-a retras neaşteptat de la Sankt Petersburg

"Sunt foarte dezamăgită că a trebuit să mă retrag din sferturile de finală, dar genunchiul meu nu este ok. După ultimul meu meci, am simţit durere şi am considerat că e riscant să joc în continuare aici. M-am simţit foarte bine la St. Petersburg. Am avut şansa de a vizita locuri faimoase, precum muzeul Faberge, ceea ce e fantastic. Oraşul şi turneul sunt frumoase şi abia aştept să revin aici. Sper ca data viitoare să joc mai bine şi să fiu sănătoasă", a declarat Halep, pentru site-ul oficial al competiţiei.

În aceste condiţii, Simona devine incertă pentru meciul de FED Cup de săptămâna viitoare, contra Belgiei