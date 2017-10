România - Kazahstan, azi, ora 21.45: avem antrenor nou, dar aceeaşi naţională

Fără şanse de calificare la turneul final, selecţionerul Cosmin Contra a irosit totuşi prima şansă de a reforma lotul echipei naţionale şi a încerca şi alţi jucători. Mai precis, doar patru fotbalişti noi şi-au făcut loc pe lista de convocare, astralul Ioniţă, craioveanul Bancu şi stelistul Bălaşa, plus George Ţucudean, chemat ieri de urgenţă pentru a-l înlocui pe Bogdan Stancu, accidentat.

Cum „Guriţă“ s-a declarat un admirator al sistemului 4-2-3-1, folosit constant la echipa naţioala în ultimii ani, e clar că nu vom avea parte de o „revoluţie“ la naţională. De altfel, chiar şi Contra a declarat că nu vom asista la o schimbare radicală în aceste două meciuri, contra Kazahstanului şi Danemarcei: „Eu am găsit aici un grup foarte bun, o atmosferă plăcută, cu poftă de antrenamente, de a prinde ideile pe care le-am transmis. Au fost nişte idei simple şi sper ca în aceste două meciuri să se vadă o mică schimbare, pentru că nu pot să schimb foarte mult“.

Pentru a rămâne şi mai mult ancoraţi în trecut, Cosmin Contra a declarat că s-a sfătuit cu Victor Piţurcă înaintea acestor jocuri. "Sunt mari diferenţe între a fi antrenor şi a fi selecţioner, am încercat cât am putut să mă acomodez cu această nouă meserie, este total diferită. Ai doar două zile în care să-ţi impui ideile şi nu e uşor. La echipa naţională ideile trebuie cuprinse în două antrenamente. Nu este uşor, dar eu cred că am cei mai buni jucători din România şi asimilează foarte repede ceea ce lucrăm la antrenamente. Avem nevoie să ne luptăm de la egal la egal cu aceste două echipe, sunt două echipe puternice şi avem nevoie de prospeţime. E normal să am emoţiile de dinaintea unui vis împlit, dar când va începe meciul voi redeveni Cosmin Contra. Acela sunt eu, care mă agit pe margine tot timpul, pentru a transmite energie jucătorilor”, a mai spus Contra.

Echipa probabilă a României: Tătăruşanu - Benzar, Chiricheş, Grigore, Cr. Ganea - Pintilii, Hoban - Chipciu, Budescu, Băluţă - Fl. Andone



Preliminarii Campionatul Mondial 2018

Grupa E

Azi

Armenia – Polonia 19.00, DigiSport 1

Muntenegru – Danemarca 21.45, DigiSport 3

România – Kazahstan 21.45, TVR 1

Duminică

Danemarca – România 19.00, TVR 1

Kazahstan – Armenia 21.45

Polonia – Muntenegru 21.45, DigiSport 3

Clasament

1. Polonia 19p (+7)

2. Muntenegru 16p (+11)

3. Danemarca 16p (+11)

4. România 9p (0)

5. Armenia 6p (-11)

6. Kazahstan 2p (-18)