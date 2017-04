România a învins Belgia, scor 9-1, în prima etapă a Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, grupa valorică IIA

Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Ede Mihaly - 5, Adrian Irimia, Csanad Fodor, Alpar Sallo şi Florian Bocu. Următorul meci al României va avea loc marţi, de la ora 20.00, împotriva selecţionatei Serbiei.

Apoi, "tricolorii" vor întâlni Islanda (joi), Australia (vineri) şi Spania (duminică). Obiectivul echipei pregătite de canadianul Martin Lacroix este promovarea în eşalonul superior. „Ultimul Campionat Mondial, care a fost la Galaţi, a fost în 1979. Odată cu acel Campionat Mondial s-a construit şi acest patinoar. De-a lungul anilor am avut sprijin din partea Galaţiului, mă refer la faptul că au crescut foarte mulţi jucători de valoare care au reprezentat România, pe parcursul anilor. În discuţiile cu domnul Cosca, am zis să facem tot efortul, pentru a aduce acest Campionat Mondial la Galaţi, după aproape 40 de ani, să punem Galaţiul pe harta lumii, am reuşit, ni s-a dat spre organizare”, a declarat la conferinţa de presă organizată duminică, Alexandru Hălăucă, secretarul general al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă.