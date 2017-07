Robert Millar, cel mai bun căţărător al Turului Franţei în 1984, a devenit femeie: „Am ştiut de la 5 ani“. Cum arată acum

„Cyclingnews ar vrea să o prezinte pe Philippa York. Philippa a colaborat în mod regulat cu acest site timp de mai mulţi ani şi a scris semnându-se cu numele său anterior, Robert Millar", se arată pe site-ul specializat în ciclism.

"Dacă am ţinut secretă viaţa mea privată în toţi aceşti ani, am făcut-o din mai multe motive, evidente în opinia mea. De aceea nu am avut apariţii publice după încheierea carierei. Este plăcut să văd că vremurile s-au schimbat în ultimii zece ani", a notat şi Philippa York.

Robert Millar a devenit Philippa York

„Am ştiut de la cinci ani că eram diferit, dar mi-a luat destul de mult timp să înţeleg în ce constă asta şi cum să fac faţă schimbării. Tot ce pot să spun este că nu a fost un proces peste noapte“, a explicat Phippa.

Schimbarea sa de sex aminteşte de cea a decatlonistului american Bruce Jenner, campion olimpic în 1976, devenit Caitlyn în 2015, la vârsta de 66 de ani.

Ciclist profesionist în perioada 1980-1995, Robert Millar a câştigat de trei ori titlul de campion al Marii Britanii şi are în palmares cinci victorii de etapă la cele trei mari tururi: Turul Franţei, Turul Spaniei şi Turul Italiei.