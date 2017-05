Replica lui Vasile Blaga pentru fostul fotbalist Nicolae Lupescu: „Nu m-am ocupat niciodată cu vămuirea! M-a confundat, în 1977 eu eram student!“

„Toată stima şi respectul pentru domnul Lupescu, care a fost un mare fotbalist, la fel ca şi băiatul său, pe care l-am şi cunoscut chiar . Referirea pe care o face la adresa mea în cadrul interviului pe care vi l-a acordat este complet falsă. M-a confundat cu siguranţă, îmi pare rău că nu-şi mai aduce aminte, dar are şi el o vârstă. Să vă spun cum stau lucrurile. În 1977, când spune că s-ar fi întâlnit cu mine în Vama Nădlac, eu eram student în anul I. Am absolvit în anul 1981 cursurile Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic «Traian Vuia» din Timişoara, obţinând calificarea de inginer mecanic. Din 1981 şi până în 1990 am parcurs toate etapele, de la maistru până la funcţia de director, în cadrul Întreprinderii Mecanice «Petru Groza» din oraşul Ştei. Din 1990 am fost deputat, ulterior prefect de Bihor, apoi de director general la Direcţia Regională Vamală Oradea, între 1993 şi 1996. Nădlacul nu era în subordinea Direcţiei Regionale Vamale Oradea, iar directorul nu se ocupă niciodată cu vămuirea“, ne-a explicat Vasile Blaga.

Iată ce spunea Nicolae Lupescu despre Vasile Blaga în interviul pe care l-a acordat „Weekend Adevărul“ în iulie 2014

Cum v-aţi adaptat în Austria? Mă refer la trecerea de la sărăcia de aici la viaţa într-una din cele mai frumoase capitale europene.

Foarte bine. Fata mea e născută la Viena. Nici n-au vrut să-mi dea drumul cu ea, când m-am întors în România, la Nădlac. Ziceau că nu i-am făcut paşaport.

Şi ce-aţi făcut?

Ce să fac? I-am dat telefon unui colonel de la Arad. Era seara, pe la ora 9. Îl auzeam pe ăsta cum îi striga grănicerului în telefon: „Dă-i, mă, drumul, că alţii pleacă trei şi se întorc doi. Ăştia au plecat trei şi s-au întors patru! Atât de prost eşti?“. La Nădlac era jale. Acolo l-am cunoscut şi pe Blaga ăsta, politicianul, şeful de partid.

Vasile?

Da, da, Vasile Blaga. Nu-mi spune mie… Eu mă întorceam de la Viena cu ciocolată albă şi mă căuta în portbagaj, să-i dau şi lui. „Băi, dacă nu-mi cereai, îţi dădeam!“, îi ziceam. „Hai, domnul Lupescu, vă rog eu…“