Renta e mai rentabilă! Şapte medaliaţi olimpici români renunţă la sport pentru a încasa sume mai mari

Spadasinele Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop, Loredana Dinu, canotoarea Ioana Strungaru, judoka Corina Căprioriu şi luptătorul Gheorghiţă Ştefan au depus cereri la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru a primi rentă viageră. Solicitarea e sinonimă cu retragerea din activitate, pentru că doar cei care renunţă la sportul de performanţă pot încasa aceşti bani.

Cele patru spadasine care au adus singura medalie de aur a Românie la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro au situaţii diferite. Dacă Simona Gherman este hotărâtă să lase spada din mână, pentru a avea un al doilea copil, Ana Maria Popescu, Simona Pop şi Loredana Dinu n-au luat decizia finală. În cazul lor ar putea fi vorba doar de o retragere temporară, şi ele luând în calcul opţiunea de a rămâne însărcinate în acest moment al vieţii. „Eu aş vrea să merg la Tokyo 2020, dacă nu cumva mă intersectez cu soţul“, glumea Ana Maria Popescu.

Tot indecisă este şi Corina Căprioriu, medaliata cu argint de la Londra 2012. „ Am practicat 23 ani judo, dintre care 17 ani la lotul naţional. Eu iubesc încă sportul, e posibil să revin, mă gândesc, dar nu pentru că nu sunt fericită în viaţa de zi cu zi pe care o am acum, ci pentru că iubesc foarte mult sportul şi în special judo”, a declarat lugojeanca. Căprioriu a fost recent aleasă în Comtietul Director al Federaţiei Române de Judo, ea aflându-se în echipa preşedintelui ales Cozmin Guşă. „Acum sunt la Dinamo Bucureşti, îndrum şi iniţiez copii în judo, sunt sprijinită de club şi asta e tot ce contează. Vreau să transmit mai departe ce am acumulat în 23 ani, ar fi păcat să nu ajut judo-ul românesc. Sunt într-un comitet director, toată lumea va avea sarcini, suntem împreună pentru judo-ul românesc, ideea este să ajut”, a mai spus ea pentru Agerpres.

Mult mai clară este situaţia soţului Corinei Căprioriu, luptătorul Gheorghiţă Ştefan, care s-a trezit peste noapte cu medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008. Comitetul Internaţional Olimpic a reanalizat la opt ani distanţă probele prelevate de la sportivi la Jocurile din 2008 şi a decis descalificarea unor dintre aceştia, printre care şi uzbekul Soslan Tigiev, care se clasase pe locul al doilea la categoria 74 de kilograme. De hotărâre a profitat Gheorghiţă Ştefan, care a urcat astfel pe podium şi imediat după aflarea veştii, luptătorul român a depus cerere pentru rentă viageră.

Chiar dacă unii dintre ei nu se retrag definitiv din activitate, sportivii români preferă să încaseze renta viageră, pentru că aceasta este mult mai însemnată în comparaţie cu veniturile pe care le iau în mod obişnuit. Astfel, spadasinele, de exemplu, vor încasa şi ele rentele maxime de 12.720 de lei lunar, pe când la cluburile de care aparţin nu primesc nici pe sfert din această sumă.

VEZI AICI CARE E CUANTUMUL RENTELOR VIAGERE

Cine sunt cei şapte sportivi care au depus cerere pentru rente

Ioana Strungaru (canotaj, 28 de ani)

- medaliată cu bronz la JO 2016 cu echipajul de 8+1.

- două medalii de argint şi una de bronz la CM.

- trei medalii de aur şi trei de bronz la CE.



Corina Căprioriu (judo, 30 de ani)

- medaliată cu argint la JO 2012.

- o medalie de argint şi una de bronz la CM.

- o medalie de aur şi una de bronz la CE.

Gheorghiţă Ştefan (lupte, 31 de ani)

- medaliat cu bronz la JO 2008.

- două medalii de bronz la CE.

Loredana Dinu (scrimă, 33 de ani)

- medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa.

- două medalii de aur şi una de argint la CM.

- două medalii de aur şi una de argint la CE.

Simona Pop (scrimă, 28 de ani)

- medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa.

- o medalie de argint şi una de bronz la CM.

- două medalii de aur, una de argint şi una de bronz la CE.

Simona Gherman (scrimă, 31 de ani)

- medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa.

- două medalii de aur şi una de argint la CM.

- 7 medalii de aur, una de argint şi una de bronz la CE.

Ana Maria Popescu (scrimă, 32 de ani)

- medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa, medaliată cu argint la JO 2008 în proba individuală.

- două medalii de aur, una de argint şi trei de bronz la CM.

- 7 medalii de aur, trei de argint, una de bronz la CE.