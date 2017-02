Regizorului Vaeni i s-a căşunat din nou pe protestatari: „Masă amorfă de figuranţi, care behăie imnul naţional şi flutură în mod neruşinat Tricolorul!“

Manifestaţia de duminică seară, din Piaţa Victoriei, unde la ora 21.00 s-au aflat peste 30.000 de oameni care au format un tricolor uman, s-a încheiat, după aproximativ cinci ore. În cea de-a treisprezecea seară de proteste declanşate în 31 ianuarie, după ce Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea codurilor penale, Piaţa Victoriei a fost plină, în pofida frigului - minus 6 grade.

Oamenii au agitat steaguri, au suflat în vuvuzele şi au scandat "Zi de zi aici vom fi", "Vrem să muncim, nu să vă pazim!", "ALDE şi PSD aceeaşi mizerie", "Hoţii" şi "Demisia", "PSD, ciuma roşie", "Jos Guvernul", "DNA să vină să vă ia", "Noaptea, ca hoţii", "Nu plecăm acasa, hoţii nu ne lasă".

Ca şi în serile precedente, manifestanţii au avut zeci de pancarte, cu mesaje precum: "Dragnea în librărie via puşcărie", "Deratizare. Şobolanii în canale, nu la guvernare", "Vreau să rămân în ţara mea, nu a voastră", "Întrebare: Ce nu aţi înţeles din sintagma «Abrogaţi şi plecaţi»?”, "Somnul naţiunii naşte monştri”, "Demisia! Nu putem sta să vă păzim noapte de noapte!", "#REZIST. Ghinion". De asemenea, în Piaţa Victoriei au reapărut, duminică seară, manechinele îmbrăcate în zeghe, care au feţele lui Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu şi Ion Iliescu. Unii manifestanţi au purtat la mâini banderole cu mesajul "#Rezist", dar şi căciuli pe care au lipit eticheta cu mesajele "#Rezist" şi "Demisia, Guvern fără corupţi". În mulţime au fost împărţite coli A 4 în culorile roşu, galben şi albastru, iar la ora 21.00 oamenii au format un tricolor uman, luminând cu lanternele telefoanelor colile de hârtie în cele trei culori. La ora 21.00, când a fost format tricolorul uman, în Piaţa Victoriei s-au aflat peste 30.000 de oameni. La ora 22.00, cei aproximativ 10.000 de oameni care mai rămăseseră în Piaţa Victoriei au cântat imnul naţional. Iată ce a scris ulterior, pe o reţea de socializare, regizorul Constantin Vaeni:

Cum adica : Johannis isi "pregateste" cel de-al doilea mandat ?.. Care "mandat"..

- de la cine l-ar lua ?.. cine sa i-l dea ?!..- fiindca e a nu stiu cata oara auzim cum.. pe la tot felul de emisiuni tv.- d'astea in care se mesteca vidanje intregi de vorbe, se mesteca, mai nou, si idiotenia asta ! - probabil ca de dragul.. conversatiei !..

Ce fel de "mandat" ?..- poate.. "de aducere" - desi asta, "de aducere", ar fi trebuit sa fie deja.. in curs !.. Da' si chiar daca asta ar fi in capul plavanului.. si-al unora dintre puzderia de chelnerii si de lustragii care roiesc prin preajma lui,.. pai da - mai servitorilor ! -.. la viitoarele alegeri prezidentiale,.. adica, hat !.. peste doi ani,.. va-nchipuiti ca vor vota numai astia cu "luminitele" in maini, de prin p.ta Victoriei, sau de pe unde-or mai bate ei strazile.. pentru "un viitor luminos" al Romaniei ?!

Asa va inchipuiti voi, toti cei care "dezbateti" aceasta.. < ipoteza > bezmetica ?..

Pai si-atunci ce-ar trebui sa intelegeaga lumea.. si "sa accepte" ?.. - ca pentru

"un al doilea mandat" al unuia.. Johannis,.. din Sibiu -pe dreapta,.. o intreaga tara trebuie sa se lase impinsa in.. dezmat stradal,.. in balamuc social si politic,.. si intr-un tambalau inept,.. intretinut de o masa amorfa de figuranti.. care habar

n-au in ce film fac ei figuratie, nici cine sunt : "scenaristul, regizorul si producatorul" filmului cu pricina, desi n-or fi ei chiar toti doar "figuranti de rand" - sunt si o intreaga sleahta de samsari de figuranti, care-i aduna.. - "convocandu-i la filmare" si manandu-i din spate, ca la "defilare", prin fata camerelor televiziunilor.. ca turmele de oi la pascut, ori la tuns ?!..- behaind "Imnul national" si fluturand - in mod nerusinat si.. aiurea.. - Tricolorul Romaniei, de ca si cum ei "ar fi" Romania ?!..- alaturi de.. culmea !.. steaguri d-ale .. UE,.. SUA , Canadei si dracu mai stie de-ale cui ?!..

Asta ce-o mai fi ?!..

Oare cine-ar mai avea, be fapt, nevoie de "ober-figurantul".. Johannis.. si de ce ?!.. penru inca un "mandat" ?!..

Romania ?!..