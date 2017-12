Real, la o victorie de un record ireal: ce ar însemna un triumf pentru madrileni, diseară, la Mondialul Cluburilor

Chiar dacă se numeşte, pompos, Mondialul Cluburilor, adevărul e că această competiţie îi interesează prea puţini pe suporterii din Europa şi, într-un fel, încurcă chiar şi formaţia care trebuie să bată drumul de aici până în Asia sau Africa, acolo unde are loc, anual, întrecerea. Cazul Realului din acest sezon e elocvent. Madrilenii au învins Sevilla, în campionat, sâmbătă trecută. Apoi, imediat după meci, au zburat spre Abu-Dhabi pentru a juca, miercuri, cu Al-Jazira, campioana Emiratelor, în semifinalele Mondialului Cluburilor. Sâmbătă, trupa lui Zidane are finala cu Gremio, după care vine derby-ul cu Barcelona în campionat, exact înainte de Crăciun, la 23 decembrie. În 19 zile, Real joacă patru partide pe două continente diferite, în condiţii climatice diferite.



De această dată însă, efortul depus are şi o altă miză decât cea financiară, în condiţiile în care echipa care ia Mondialul Cluburilor va încasa cinci milioane de dolari din partea FIFA. Pentru Real, o eventuală victorie în finala cu Gremio ar însemna o încheiere grandioasă la cel mai bun an din istoria clubului! Dacă „galacticii“ vor triumfa sâmbătă, ei vor cuceri trofeul cu numărul cinci din 2017, performanţă fără precedent! Până acum, madrilenii şi-au trecut în cont în acest an:



*Titlul în Spania

*Liga Campionilor

*Supercupa Spaniei

*Supercupa Europei



Au realizat deja o premieră



Chiar şi înainte de finala cu Gremio, Real a reuşit o performanţă istorică prin simpla ei prezenţă la Mondialul Cluburilor din 2017. E pentru prima dată când deţinătoarea trofeului apare şi la următoarea ediţie în încercarea de a-şi păstra titlul. Iar un triumf, la Abu-Dhabi, ar egala recordul Barcelonei care a câştigat Mondialul Cluburilor de cele mai multe ori, având trei trofee. O astfel de performanţă ar veni la fix pentru madrileni, înainte de „El Clasico“ de la 23 decembrie.



10

din cele 14 finale ale Mondialului Cluburilor s-au disputat între echipe din Europa şi America de Sud.





Mondialul Cluburilor, Emirate 2017



Play-off



Al-Jazira - Auckland City 1-0



Sferturi



Pachuca - Wydad Casablanca 1-0

Al-Jazira - Urawa Reds 1-0



Semifinale



Gremio - Pachuca 1-0

Al-Jazira - Real Madrid 1-2



Finala mică



Al-Jazira - Pachuca

Sâmbătă, ora 16.00



Finala



Real Madrid - Gremio

Sâmbătă, ora 19.00





Echipele care au câştigat trofeul de cele mai multe ori



Club Ediţii câştigate

Barcelona 2009, 2011, 2015

Corinthians 2000, 2012

Real Madrid 2014, 2016