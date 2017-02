Programul Ligii Campionilor: FC Porto – Juventus este derby-ul acestei seri

Pe „Estadio do Dragao“, FC Porto o întâlneşte pe Juventus (DolceSport 1), iar pe „Ramon Sanchez Pizjuan“ are loc înfruntarea dintre FC Sevilla şi Leicester (DolceSport 2).

Aseară au avut loc două partide spectaculoase, Manchester City – AS Monaco 5-3 şi Bayer Leverkusen – Atletico Madrid 2-4.

Saptămâna viitoare se dispută partidele retur ale confruntărilor Napoli – Real Madrid (1-3), Arsenal – Bayern Munchen (1-5), Barcelona – PSG (0-4) şi Dortmund – Benfica (0-1).