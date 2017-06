Piţurcă mătură pe jos cu Daum: „Orice antrenor român ar obţine rezultate mai bune. N-are nimic în comun cu meseria“

"Aceşti jucători aduseseră echipa naţională în primele echipe ale lumii. Credeţi că acel loc a fost câştigat cu o echipă care nu juca fotbal? Nu, a fost câştigat cu o echipă care şi-a dorit să câştige fiecare meci. Iar când i-am preluat eu, au reuşit să ajungă în primele 10 ale lumii", a spus Victor Piţurcă la Dolce Sport.

"Părerea mea e că, dacă pleacă Daum, orice antrenor român vine echipa va juca mai bine decât acum şi va obţine rezultate mai bune. În afara faptului că fotbalul românesc îi este total necunoscut, habar nu are cine sunt jucătorii din fotbalul românesc, nu a avut capacitatea să evalueze corect valoarea jucătorilor. Nu are nimic în comun cu meseria de selecţioner. Sincer, echipa naţională a Poloniei a făcut un meci modest. Am avut impresia că a fost un amical", a adăugat Piţurcă.