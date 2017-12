Neagu, formidabilă pe teren, elegantă în declaraţii: ce a spus Cristina după victoria cu Spania. Toate reacţiile

România creşte de la un meci la altul la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar rezultatele dovedesc acest lucru. Dacă la duelul cu Slovenia, apărarea a cam dezamăgit, primind 28 de goluri, confruntarea cu Spania a adus un vizibil progres la acest capitol. De altfel, cei care au analizat victoria de marţi la Telekom Sport au remarcat, în primul rând, acest lucru.



Cristina Neagu: A fost un meci de mare luptă, o arată şi scorul. Le felicit pe fete. Apărarea a fost foarte bună azi, am primit doar 17 goluri. Am spus mereu că, dacă primim puţine goluri, cu siguranţă, putem marca mai multe. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul acestor oameni minunaţi care ne-au susţinut la această oră târzie.



Ambros Martin: Sunt foarte fericit pentru jucătoare. Am jucat diferit faţă de ultima partidă. N-a fost un meci foarte spectaculos, a fost un meci de luptă pe care nicio echipă nu merita să-l piardă. Am câştigat graţie apărării, suntem o echipă de luptătoare, de asta reuşim să ne impunem pe final. Am avut mentalitate, spirit şi am obţinut victoria.



Cristina Vărzaru: Ne-am chinuit mult, n-am mai găsit poarta, atacul n-a mai avut continuitate. Am stat doar într-un braţ de aruncare, al Cristinei Neagu. Anamaria Drăguţ a intrat bine, schimbarea a fost făcută bine. Ultimul time-out al lui Ambros Martin a fost luat foarte bine, a fost structurat excelent.

Grupa A



Marţi



Slovenia - Angola 32-25

F|ranţa - Paraguay 35-13

România - Spania 19-17



1. România 6p

2. Franţa 4p

3. Spania 4p

4. Slovenia 4p

5. Angola 0p

6. Paraguay 0p



*Primele patru clasate merg în optimi



Etapa următoare (7 decembrie): Paraguay - Slovenia, România - Angola (ora 19.00, Telekom Sport), Spania - Franţa