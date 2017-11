Naţionala de rugby a României întâlneşte mâine Samoa. Meci eveniment pentru căpitanul echipei, Mihai Macovei

Înaintea meciului de mâine se va ţine un moment de reculegere în memoria lui Tavi Cimpian, medicul lotului de seniori, care s-a stins din viaţa joi dimineaţa, în urma unei boli necruţătoare.

România si Samoa se vor întalni pentru a doua oara in istorie, Stejarii impunandu-se in prima intalnire, care a avut loc in 14 noiembrie 1989, cu 32-24. In clasamentul World Rugby, Romania se afla pe locul 15, iar Samoa pe locul 16.

La conferinta de presa care a avut loc astazi, la sediul FRR, au participat Alin Petrache, presedintele forului de specialitate, antrenorii si capitanii celor doua formatii.

"Încheiem anul competitional cu doua meciuri interesante, Samoa si Tonga. Sunt meciuri importante din punct de vedere al calificarii noastre de anul viitor, iar aici trebuie sa spunem ca primul meci din Rugby Europe Championship, cel cu Germania, va avea loc la Bucuresti, pe Stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii nostri sunt in fata unui mare test, daca vom castiga, vom ajunge pe locul 13 in clasament. Samoa este o echipa puternica, cu multi jucatori internationali, jucatori puternici, masivi. Meciul de maine este extrem de greu, vor juca dupa noi cu Anglia, vin dupa Scotia, sper sa facem fata cu brio. Ii invit pe toti cei care iubesc rugbyul sa ne fie alaturi, indiferent de vreme", a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby

Fuimaono Titimaea Tafua, antrenor Samoa: „Este o mare oportunitate pentru noi sa jucam acest meci cu Romania, stim ca este o echipa puternica, cu un pachet de inaintare solid. Este pentru a doua oara cand vom juca unii impotriva altora, dupa 28 de ani, am facut parte din echipa care a jucat in Romania in 1989. Ne dorim sa facem un meci bun, sa oferim un spectacol frumos publicului.”

Chris Vui, capitan Samoa: „Speram sa facem un meci frumos, pentru noi este o buna oportunitate de a testa jucatori. Obiectivul echipei este acelasi ca si al Romaniei, de a se califica la Cupa Mondiala din Japonia. Aceste meciuri ne ajuta sa ne crestem jocul, sa incercam sa ne adaptam stilului fiecarei echipe.”

Lynn Howells, antrenor Romania: „Uram bun venit echipei Samoa, este un meci foarte bun pentru noi, partida ne va ajuta in pregatirea campaniei de calificare la Cupa Mondiala. Avem un mare respect pentru Samoa, stim ca va fi un meci fizic si suntem pregatiti 100% pentru asta.”

Mihai Macovei, capitan Romania: „Ne asteapta un meci greu, Samoa este o echipa buna. Au jucatori cu experienta, vin dupa o impresie pozitiva facuta in confurntarea cu Scotia. Noi am avut o saptamana grea de antrenamente, baietii au raspuns bine la cerintele antrenorilor, maine vrem sa dam tot ce avem mai bun si sa obtinem prima victorie din aceste meciuri test.”

Pentru partida de maine, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. Astfel, de remarcat este ca Mihai Macovei, care va face maine selectia cu numarul 76, va conduce pentru a 40-a oara echipa in teren. In ceea ce priveste provenienta jucatorilor din primul XV, 5 joaca la echipele din Franta, 3 la Timisoara Saracens, 3 la CSA Steaua, 2 la Stiinta Baia Mare si 2 la CSM Bucuresti.



România:

1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johann Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Mihai Macovei (C) (Colomiers), 8. Stelian Burcea (CSM Bucuresti), 9.Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 12. Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara Saracens). Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Ionut Muresan (Timisoara Saracens), 20. Vlad Nistor (Albi), 21. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 22. Jack Umaga (Timisoara Saracens) , 23. Robert Neagu (CSA Steaua)

Samoa:

1. Jordan Lay (Steamers), 2. Motu Matu'u (Gloucester), 3. Donald Brighouse (Otago), 4. Faatiga Lemalu (Saracens), 5. Chris Vui (C) (Bristol), 6. Piula Faasalele (Toulouse), 7. Jack Lam (Bristol), 8. Ofisa Treviranus (London Irish), 9. Dwayne Polataivao (Northcote), 10. Tim Nanai Williams (Chiefs), 11. David Lemi (Bristol), 12. Reynold Lee-Lo (Cardiff Blues), 13. Kieron Fonotia (Ospreys), 14. Paul Perez (VC) (Toulouse), 15. AhSee Tuala (Northampton). Rezerve: 16. Manu Leiataua (Bayonne), 17. James Lay (Bay of Plenty), 18. Hisa Sasagi (Otago), 19. Brandon Nansen (North Harbour), 20.Maurie Faasavalu (Oyonnax), 21. Melani Matavao (Aana Chiefs), 22. JJ Taulagi (Exeter), 23. Alapati Leiua (Exeter)