Năstase ripostează dur: „Am un mesaj pentru tatăl Serenei Williams!“. Anunţ despre viitorul său la echipa de Fed Cup

Ilie Năstase a insistat că gluma făcută la adresa Serenei Williams nu poate fi catalogată niciodată drept „rasism“ şi a făcut trimite la un episod petrecut în 1997 la US Open.





Potrivit news.ro, la turneul amintit, la un meci Irina Spîrlea – Venus Williams, la una dintre pauze, cele două jucătoare s-au ciocnit, niciuna nedorind să-i facă loc celeilalte să treacă spre scaunul de odihnă. După acel meci, tatăl surorilor Williams a declarat despre jucătoarea română că e „un curcan alb şi urât“.





„Aduceţi-i dumneavoastră aminte Serenei ce spunea tatăl ei despre Irina Spîrlea, că poate a uitat. Eu ce să-i spun? A ieşit prea mult din context, e o nebunie ce se întâmplă acum. Eu nu mai pot şi nu mai rezist în treburile astea, e nebunie curată. Mai au să-mi spună că nu am voie să mai trăiesc. Eu nu am făcut nicio remarcă rasistă, nu ştiu care e remarca rasistă. Ăsta e rasism? Că am spus că poate ieşi ciocolată cu lapte? Păi, dacă spuneam că o să iasă un negru urât? Ăla e rasism. Cum a spus tatăl ei despre Irina Spîrlea că e un curcan alb urât. Eu am spus ciocolată, pentru că bărbatul ei e blond. Eu am făcut o glumă, dacă această glumă e considerată o remarcă rasială, mi se pare că e ieşită prea mult din context. Suntem nebuni, pe cuvânt de onoare. Şi nu ei, străinii, noi, românii. Dar când ei ne fac ţigani pe unde mergem? Mie mi-a plăcut de Mutu, ce declaraţie a făcut Mutu, că era făcut ţigan când juca la Chelsea şi la Fiorentina“, a declarat Năstase pentru news.ro.





Căpitanul-nejucător al echipei României a precizat că, la întâlnirea cu Marea Britanie, a apărat drepturile jucătoarelor tricolore. "Noi ce facem, ne facem rău unii la alţii? Eu ce am făcut acolo? Am apărat drepturile unor fete care jucau acolo, am venit benevol. Să mă suspende din viaţa sportivă... Păi eu am 71 de ani, ce sport mai fac eu acum? Eu am vrut doar să promovez tenisul. Sunt nebuni? Câţi ar accepta, foşti numărul 1, să stea acolo, pe un scaun câte trei ore la fiecare meci şi să sufere? Cine ar mai veni benevol? Ce legătură are ce am spus este despre Serena cu meciul cu Anglia, că nu înţeleg?"





Ilie Năstase acuză delegaţia britanică de faptul că a căutat să şicaneze gazdele încă de la sosirea la Mamaia, plângându-se de condiţiile găsite.





"Ei, englezii, au venit să aibă un motiv, că dacă pierd, să aibă un motiv, eu asta cred. Că din prima zi nu le-au convenit mingile, terenul, alea, alea. Apoi seara au comandat un meniu şi apoi au zis că nu le place mâncarea făcută de bucătăreasă, au schimbat meniul, au trimis mâncarea înapoi. Numai şicane din astea, mici prostii", a afirmat Năstase.





Întrebat dacă s-a gândit să renunţe la funcţia de căpitan-nejucător al echipei României, Ilie Năstase a răspuns: "Domnule, nu înţelegeţi că nu e o funcţie oficială? Că am fost benevol. M-a propus Ţiriac şi m-au rugat fetele. Nu sunt plătit, nu am nimic. Eu am făcut-o pentru fete, nimeni nu înţelege treaba asta. Eu am alte lucruri de făcut domnule, am copii, am nevastă, am afaceri. Vă jur că am venit că m-au rugat fetele."





Totuşi, el crede că nu va mai putea fi căpitanul României, deoarece va fi suspendat. Năstase le-a mulţumit românilor care l-au susţinut în acest zile: "Păi dacă acum mă suspendă din viaţa sportivă, mă interzice, îmi face investigaţii, mă duce la Tribunalul de la Nurnberg, de la Haga... Mi se pare ceva incredibil. Şi sunt foarte puţini români care mă apără, dar eu le mulţumesc celor puţini care o fac."