Mircea Lucescu a descoperit conspiraţia care l-a făcut să rateze cu naţionala Turciei, calificarea la Mondialul din Rusia: „Ei m-au lucrat!“

Lucescu a identificat o cauză care a dus la acest eşec , susţinând că antrenorii secunzi ai naţionalei Ucrainei, care sunt spanioli, au complotat cu arbitrul iberic Fernandez Borbalan pentru a-l suspenda.

"A contat enorm faptul că am fost suspendat, că n-am putut da indicatii! Calificarea s-a pierdut în altă parte! Acolo... în Ucraina! Am primit două goluri neregulamentare! Dacă învingeam... Dar vreau să mă refer la alt moment. M-au lucrat spaniolii din stafful Ucrainei! În special, Raul Riancho... care a lucrat mult cu Rebrov. Ei m-au suspendat! În raportul de arbitraj s-a scris ca am fost eliminat! Fals! Centralul Borbalan nu a făcut asta, dar în raport a apărut asta, fără să fim anunţaţi la final! Ne-au spus că nu ne reproşează nimic. Apoi... s-au sucit! Şi asta a contat, pentru că aşa am ajuns să fiu suspendat la meciul cu Islanda! Pe drumul spre vestiare, când eu protestam la adresa arbitrilor, Raul se îmbrăţişa cu arbitrii spanioli! Daca eram pe bancă, nu pierdeam meciul cu Islanda!", a spus Lucescu pentru Eu Sunt 12, citat de ziare.com