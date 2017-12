Mesajul Simonei Halep pentru toţi românii de Ziua Naţională. Ce le cere liderul mondial conaţionalilor ei

Ea e explicat ce simte ca român şi a transmis un mesaj conaţionalilor ei de Ziua Naţională. ”Nu este un lucru uşor, este un lucru destul de dificil să reprezinţi ţara. Deja pot să zic că este o responsabilitate, dar este şi un lucru plăcut. Mereu când joc la Fed Cup, când joc pentru România e un sentiment diferit. De aceea şi emoţiile sunt mai mari, presiunea este mai mare, dar încerc mereu să gestionez cât de bine se poate, să aduc puncte echipei ţării mele.

Mereu am spus cu mândrie că sunt din România şi mereu am spus că deşi este o ţară mică şi nu avem un sistem bine dezvoltat, avem o ţară minunată. În ceea ce fac eu, în sport, am reuşit să ajungem sus, şi destul de multe fete fac asta. Aşa că avem sportivi buni în ţara asta, avem oameni talentaţi, mai trebuie să şi credem în ei. 1 Decembrie e o zi specială pentru noi toţi. E ziua ţării noastre şi este ziua noastră implicit. Eu o să sărbătoresc şi o să sărbătoresc româneşte cu siguranţă”, a declarat Simona Halep la Telekom Sport.

