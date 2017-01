Maradona, la ora dezvăluirilor: cum şi-a cucerit iubita, mai tânără cu 26 de ani, şi ce fotbalist argentinian „e un trădător“

Diego Maradona a fost invitatul lui Maurizio Constanza, realizatorul emisiunii L’Intervista, de la postul italian Canal 5.

El Pibe D’Oro a mărturisit că s-a drogat prima oară pe vremea când avea 24 de ani şi juca la FC Barcelona. „Aveam 24 de ani când am consumat droguri pentru prima dată. La Barcelona. A fost cea mai mare greşeală a vieţii mele. Acum, nu m-am mai atins nimic de 13 ani. Sunt norocos. Dacă aş fi continuat, nu aş mai fi trăit acum“.

Maradona îi e recunoscător clubului italian Napoli, care l-a luat în cel mai dificil moment: „Au reuşit un miracol, pentru că eu eram la pământ şi toată lumea mă punea la zid. La Napoli mi s-au permis multe, cred că la niciun alt club nu m-aş fi bucurat de atâta libertate“.

Diego Maradona a vorbir despre prima sa soţie, Claudia: „A fost marea mea dragoste, chiar dacă în final am ajuns să avem probleme juridicie pe seama fetelor noastre. Normal, ele ţineau cu mama, pentru că eu am fost un tată absent în copilăria lor, muncind pe teren“. Cât despre actuala iubită, Rocio Oliva: „Sunt teribil de îndrăgostit. Ea are 30 de ani, eu am 56, dar asta nu contează. Am cunoscut-o la un eveniment, i-am făcut cu ochiul, am invitat-o la o îngheţată, dar m-a refuzat. Prin intermediul unui prieten am reuşit să ajung la ea, am insistat să ne cunoaştem şi ea a fost de acord“.

El Pibe D’Oro a fost nemilos cu atacantul argentinian Mauro Icardi, care i-a furat iubita unui compatriot, Maxi Lopex: „E un trdător şi va plăti pentru asta. Pe teren e bun, dar nu e senzaţional, Batistuta era de 10 ori mai bun ca el“.