Lynn Howells a desemnat cei 15 „stejari“ care vor intra pe teren contra Georgiei

Meciul va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf de la ora 15:00 si va stabili atat campioana celui de-al doilea esalon valoric, Rugby Europe Championship, cat si castigatoarea Cupei Antim Ivireanu, trofeu care se pune in joc intre cele doua tari.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. In Primul XV se vor afla sase jucatori care evolueaza in Franta, 4 de la CSA Steaua, 3 de la Timisoara si 2 de la Baia Mare. Romania si Georgia se vor intalni pentru a 21-a oara, Lelos impunandu-se de 11 ori, ultima victorie a Stejarilor inregistrandu-se in 2010.



Primul XV: 1. Ionut Badiu (Carcassonne), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Alexandru Tarus (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Andrei Gorcioaia (Massy) 8. Mihai Macovei (cpt)(Colomiers) 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua) 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 14. Stephen Shenan (Timisoara Saracens), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens)

Rezerve: 16. Eugen Capatana (Timisoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Dorin Lazar (Timisoara Saracens), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22. Jody Rose (Timisoara Saracens), 23. Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens)

De asemenea, astazi la sediul Federatiei Romane de Rugby a avut loc conferinta de presa ce prefateaza meciul de duminica. La aceasta au participat antrenorul Georgiei, Milton Haig si vicecapitanul Georgi Nemsadze, precum si antrenorul Romaniei, Lynn Howells si capitanul Mihai Macovei.



Milton Haig, antrenor Georgia: “Ma bucur ca ne aflam din nou aici, este un meci care a devenit deja traditie. Intotdeauna meciurile intre cele doua echipe au fost grele, asa va fi si duminica. Ambele echipe au multi jucatori tineri, au inceput sa faca schimbul de generatii, de aceea cred ca este si un test util pentru toata lumea. Este o confruntare decisiva, cu o miza importanta, titlul Rugby Europe Championship, asa ca asteptam cu nerabdare ziua meciului. Am venit mai devreme ca sa fim odihniti pentru meci, sa putem face un antrenament bun al Capitanului.”



Giorgi Nemsadze, vice-capitan Georgia: “Este un meci important pentru noi, vom da tot ce avem mai bun.”

Lynn Howells, antrenor Romania: “Meciul cu Georgia este mereu un meci special, de data aceasta va avea insa o miza diferita. Noi suntem in campania de calificare la Cupa Mondiala, Georgia este deja calificata si ii felicitam pentru acest lucru, noi insa mai avem de munca. Va fi un meci greu, adversarii nostri nu au mai pierdut de 7 ani un meci cu noi, sigur va fi o partida frumoasa.”

Mihai Macovei, capitan Romania: “Venim dupa patru meciuri, cu bune si rele. Georgia e mereu rivala noastra, insa ne-am pregatit bine, intram in tren cu gandul la victorie, vom da tot ce putem, speram sa nu ii dezamagim pe cei care ne sustin. Fie ca cel mai bun sa castige.”