Lui Edi Iordănescu îi e teamă de adversara din Liga Europa: „La cum suntem, putem avea probleme cu oricine“

"Am datoria să fiu sincer şi să spun că în momentul de faţă cum suntem putem avea probleme cu oricine. Cele două echipe vor avea o dublă manşă în care vom putea să le înţelegem şi mai bine nivelul, statutul, şi probabil vom construi atunci şi un plan. Dacă noi reuşim să punem în loc anumiţi jucători pe care îi dorim cu siguranţă", a spus Iordănescu, citat de News.ro.

El a menţionat că are în cantonamentul din Slovenia 16-17 jucători, iar mulţi dintre ei sunt jucători foarte tineri, care au nevoie de timp. Iordănescu a precizat că meciul de luni cu Trepca, pierdut cu scorul de 2-4 după ce Astra a condus cu 2-0, a avut utilitatea lui, deşi lucrurile nu au decurs cum trebuie.

"Au fost probleme de altă natură, încă suferim un pic în ceea ce priveşte varianta finală a lotului. Sunt 16-17 jucători în cantonament. Sunt foarte mulţi copii de la liga a doua, liga a treia, care au nevoie de timp. Ne-a pus puţin în dificultate acest test. Speranţe sunt în ceea ce priveşte aducerea unor jucători, am avut şi am nişte promisiuni din partea conducerii. Vorbim de întinerire, de reconstrucţie. Am încredere că se poate reconstrui rapid. Pretenţiile mele sunt foarte mari. Din punct de vedere al contractului obligativitatea mea în primul sezon este să reconstruiesc. Personal îmi doresc ca la final să fim cât mai sus, să intrăm între cele mai bune echipe din România. Va fi un lucru extraordinar pentru club, pentru că vorbim de un alt grup de jucători, mult mai tineri, şi în alte condiţii financiare mult mai puţin apăsătoare pentru club. Financiar situaţia este ok, trebuie să ne completăm din punct de vedere al lotului. Deocamdată sunt improvizaţii, ieri l-am folosit pe Viorel Nicoară atacant central", a adăugat tehnicianul.

Formaţia Astra Giurgiu va întâlni în turul al doilea preliminar al Ligii Europa echipa care se va impune în confruntarea PFC Zire (Azerbaidjan) - FC Differdange (Luxemburg), din primul tur preliminar al competiţiei. Astra va juca partida tur în deplasare, la 13 iulie, şi returul pe teren propriu, la 20 iulie.