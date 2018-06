Ion Ţiriac ştie ce trebuie să facă Simona Halep pentru a sta în continuare în top

Prima şansă pentru Simona Halep de a-şi trece în cont următorul titlu important este Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, însă Simona nu se descurcă la fel de bine pe iarbă, aşa că fostul mare tenismen Ion Ţiriac i-a oferit câteva sfaturi.

"Trebuie să stea un metru mai aproape de linia de fund şi să lovească mingea. Are centrul de gravitaţie jos şi asta o va ajuta pe iarbă. Nu este foarte înaltă şi nu are un serviciu foarte puternic, dar are toate celelalte calităţi. Poate fi cam emotivă, dar are o inimă mare, este o persoană foarte bună", a spus Ţiriac, pentru Tennis World USA.