Ion Ţiriac rupe tăcerea la Roland Garros şi vorbeşte despre problema Simonei Halep: „Treaba asta nu o vezi la englezi sau la ruşi!“

"Simona Halep este un fenomen, are un talent nelimitat! Sunt şanse foarte mari sa castige Roland Garros. Problema este ca este o jucătoare foarte emotiva si din cauza asta are de suferit. A făcut deja cadou trei finale de Grand Slam pana acum. E foarte emotiva precum toti latinii. Treaba asta n-o vezi la ruşi, englezi sau germani", a afirmat Ion Ţiriac .