Halep, explicaţia unui gest triumfal: De ce Simona şi-a dus mâna la cap, după ce a învins-o pe Kerber în sferturi

Simona Halep e din ce în ce mai bună din punct de vedere tehnic, dar şi mai inteligentă în gestionarea momentelor dificile de care se loveşte în timpul unui meci.

De când a ajuns pe locul 1 WTA, constănţeanca a avut foarte multe partide în care, la un moment dat, a fost în corzi pentru ca, ulterior, să câştige meciul.

La fel s-a întâmplat şi în duelul de miercuri cu Kerber în care, folosindu-şi capul, Halep a reuşit să obţină victoria. După punctul care i-a adus calificarea în semifinale, Simona şi-a dus chiar degetul spre cap, iar după terminarea întâlnirii şi-a explicat gestul pentru WTA Insider.

Ce a spus Halep?

*A fost un gest despre forţa mentală. M-a solicitat foarte mult meciul şi din punct de vedere fizic, dar psihic am stat foarte bine.

*După ce am pierdut primul set, revenirea a fost destul de grea, dar am continuat să lupt. Am rămas concentrată, n-am renunţat în niciun moment.

*Cred că aşa am reuşit să câştig. Capul meu a câştigat acest meci!