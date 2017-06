Fotbaliştii Arabiei Saudite, criticaţi că au ignorat minutul de reculegere pentru victimele atacului de la Londra

Înainte de începerea partidei de calificare la Cupa Mondială, care a avut loc în oraşul australian Adelaide, fotbaliştii s-au adunat la centrul terenului pentru a ţine un moment de reculegere în memoria celor doi australieni ucişi în atacul terorist de la Londra. După ce gazdele s-au adunat la mijlocul terenului, echipa Arabiei Saudite a continuat să paseze balonul între jucători, poziţionându-se pe teren. Din imagini, un singur jucător pare să nu fi ignorat momentul, Salman al-Faraj stând în faţa echipei australiene cu mâinile la spate.

Cele două echipe fuseseră anunţate dinaintea partidei de momentul de reculegere. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Federaţia de Fotbal a Australiei (FFA), echipa Arabiei Saudite a anunţat că nu vor lua parte, motivând că cultura lor nu le permite un astfel de gest.

„FFA-ul a încercat să obţină o înţelegere cu Confederaţia de Fotbal din Asia (AFC) şi echipa naţională de fotbal a Arabiei Saudite pentur a ţine un moment de linişte în memoria celor ucişi în atacul terorist de sâmbăta trecută de la Londra, în special pentru cele două femei australiene care şi-au pierdut viaţa” a declarat purtătorul de cuvânt, citat de Daily Mail.

Acesta din urmă a mai adăugat că AFC şi oaspeţii au fost de acord ca momentul de reculegere să fie ţinut. „Totuşi, FFA-ul a fost notificat de către echipa Arabiei Saudite că tradiţia nu le permite să se conformeze şi că aceştia vor merge pe partea lor de teren şi se vor pregăti de meci” a completat acesta.

Totuşi, ulterior au apărut pe reţelele sociale exemple cu alte ţări din Golf care au ţinut astfel de momente de reculegere. Un exemplu este în 2015, înaintea unui meci de handbal din Doha, când jucătorii au avut un minut de linişte în memoria regelui din Arabia Saudită, Abdullah.

A minute of silence for the passing of #SaudiArabia's King Abdullah before Handball World Championships match in Doha pic.twitter.com/cPelMMMGrR