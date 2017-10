Distrus de Becali, aruncat de antrenor: FCSB a exclus un fotbalist. „Sunt alţi jucători care merită să facă parte din lot“

Cătălin Golofca (27 de ani) e de nerecunoscut de când a plecat de la FC Botoşani, acolo unde era vedeta echipei, şi a ajuns la vicecampioana Ligii I.





Gigi Becali a povestit la Digi Sport ce a aflat despre viaţa extrasportivă a omului în care îşi pusese mari speranţe. „Golofca mai are o şansă, el era cam vagabond. A mers în cluburi, a crezut că a venit în Bucureşti şi că toate femeile din cluburi sunt ale lui. Am vorbit cu el şi i-am zis că nu mai are voie să iasă din casă. Nici la restaurant nu se mai duce. Mănâncă acasă parizer cu pâine. L-am văzut în restaurant, adio! El d-aia nu mai putea să alerge, că era tot timpul cu gândul în altă parte“, a povestit Becali.





Antrenorul Nicolae Dică s-a conformat după spusele latifundiarului şi l-a exclus pe Golofca din lot pentru meciul de vineri din campionat cu FC Voluntari.





„Golofca nu e în lot pentru că aşa am decis eu. Sunt alţi jucători care merită să facă parte din lot. Nu, nu e un jucător problemă, însă nu ştiu dacă va mai fi în echipă, asta depinde doar de el, dar nu vreau să mai dezvolt acest subiect. Am avut o discuţie cu el între patru ochi şi depinde de el, de modul în care se va antrena şi cum îl voi vedea conectat la pregătire“, a precizat antrenorul bucureştenilor.