Dezvăluiri fără perdea despre modul în care a preluat Gigi Becali clubul Steaua: „A fost lovitură de stat!“

Compozitorul Horia Moculescu este ultimul dintre cei care fac dezvăluiri despre modul în care a preluat Gigi Becali echipa, însă spune că e de partea latifundiarului din Pipera în războiul cu cei din MApN.

"Ştiind că sînt un mare stelist, cei doi (n.r. Cristian Gaţu şi Viorel Păunescu) m-au întrebat dacă vreau să fac parte dintre membrii fondatori ai AFC Steaua Bucureşti. N-aveam cum să nu zic da, iubeam prea mult echipa asta. Am acceptat imediat. Am participat la două, trei întâlniri ale membrilor fondatori, inclusiv la cea în care Viorel Păunescu a venit şi ni l-a prezentat tuturor pe Gigi Becali. Semnăturile mele apar pe convocatoarele de şedinţă. Am fost acolo, am participat la ele şi-am votat atunci cînd era nevoie. Ne-au scos din lista membrilor fondatori ca într-o lovitură de stat! Am dispărut din această funcţie pentru că aşa au decis ei, nu pentru că aşa mi-am dorit eu. S-au trezit într-o noapte să ne ceară vreo două mii de dolari să plătim cotizaţie dacă vrem să mai fim aici. Doar că pe noi nu ne-a informat nimeni. N-a pus nimeni mîna pe telefon şi să zică: <Bă, dacă vreţi să continuaţi aici, trebuie să plătiţi 2.000 de dolari>. Nu! Ei au făcut manevra fără să ştie cei pe care nu-i mai doreau şi i-au executat. Aşa s-a întîmplat şi în cazul meu. Sînt sigur că fără el (n.r.) în acest moment Steaua nu mai exista, era desfiinţată şi intrată în faliment de foarte mult timp. Au dat pomelnice la biserică să scape de ea! Era un balast mult prea mare pentru Armată să aibă o echipă de fotbal. Au vrut să se debaraseze cât mai repede de echipa asta şi au reuşit. De unde să aibă, domnule, Armata bani să ţină o echipă de fotbal? Să fim serioşi! Sînt de partea lui Gigi, pentru că fără el Steaua nu ar mai fi existat. Şi mai vreau să vă spun un singur lucru şi închei. Cine este acest personaj care a reuşit să manipuleze toată suflarea stelistă, să manipuleze suporterii şi să-i îndepărteze de la stadion chiar şi în momentul în care echipa juca în Europa, era pe primul loc în campionat şi juca fotbal de calitate? Sînt curios cine este acest personaj care a avut această putere să dea totul peste cap!”, a spus Moculescu pentru Gazeta Sporturilor.