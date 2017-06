Devis Mangia a fost prezentat oficial la CS Universitatea Craiova: „Vrem Cupa României şi vom încerca să intrăm în grupele Ligii Europa“

"Mulţumesc conducerii clubului pentru această oportunitate de a lucra aici. Sunt fericit şi mândru să antrenez Univeristatea Craiova. Am acceptat să vin aici cunoscând istoria acestuia club şi persoane din conducerea grupării. Sunt mulţumit că voi lucra cu mulţi tineri, m-a convins să vin proiectul pe care îl au cei de la Craiova. În staff-ul meu va fi un secund român, Adrian Iencsi, un colaborator italian, care va veni în următoarele zile, preparatorul fizic Cornel Bejan, un altul italian, antrenorul de portari Cătălin Mulţescu, analistul video Cornel Papură. Vor fi persoane care se vor ocupa de nutriţie şi de strategia de recuperare. Obiectivul nostru este de a ne consolida un loc în primele poziţii, Cupa României şi vom încerca să intrăm în grupele Ligii Europa. Vor fi şi jucători noi, dar în acest moment mă gândesc la jucătorii pe care îi am la dispoziţie. Dacă sunt aici înseamnă că sunt jucători buni. Pentru mine nu e importantă naţionalitatea jucătorilor, important este ca jucătorii să fie foarte buni. Pot veni şi jucători italieni, dar, repet, trebuie să fie buni. Cunosc echipa, am văzut şi meciuri din tribune. Am văzut de asemenea partide din campionat, şi înregistrări şi la TV şi consider că în Romania sunt posibilităţi de creştere a competiţiei, sunt mulţi jucători tineri buni. La Craiova, am văzut toate echipele, prima, a doua şi cele de juniori, cunosc toţi jucătorii", a declarat Mangia, citat de News.ro.

CS Universitatea Craiova a anunţat, la 23 mai, că a încheiat colaborarea cu tehnicianul Gheorghe Mulţescu şi că noul antrenor al echipei este italianul Devis Mangia, în vârstă de 42 de ani, care a mai pregătit de-a lungul carierei formaţiile Varese, Tritium, Ivrea, Valenzana, US Palermo, Spezia, AS Bari, Ascoli şi naţionala de tineret a Italiei.