Detalii uluitoare despre iubirea dintre Ilie Năstase şi Diana Ross. Cum a rămas însărcinată diva de culoare cu Nasty

Una dintre cuceririle de top ale fostului tenismen este cunoscuta cântăreaţă Diana Ross, acum în vârstă de 73 de ani. Amănunte din această relaţie au fost dezvăluite de Ilie într-un interviu exclusiv acordat revistei OK!, în urmă cu doi ani.

OK!: Ce căutau femeile la tine? Viaţa ta, celebritate, bani?

Nu m-a interesat. Pe mine mă interesa doar să-mi placă mie. Şi a fost bine. Că sunt patru divorţuri, pot fi şi opt. Fiecare îşi trăieşte viaţa cum o simte.

Lui Michael Jackson i-ai luat iubita?

Nu. Cred că e o greşeală. Pe cine?

Diana Ross.

A, Diana! Dar nu era gagica lui, erau prieteni.

Se zice că era îndrăgostit şi ea n-a vrut.

Păi, ea era şi mai bătrână ca mine. Are doi, trei ani mai mult. Eu cred că ea a vrut să-i fie manager. Că, la un moment dat, ea nu mai cânta. Asta din câte am înţeles, din ce îmi povestea ea. S-a măritat doar cu albi, n-a fost cu negri.

Poate că de-aia l-a refuzat.

Nu, dar aşa îi plăceau ei. Făcea copii cu toţi. Şi cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea.

A fost prima divă de culoare.

Da. E singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorţat şi s-a legat.

O poveste de-o noapte.

Nu. Am mai continuat. Am fost împreună vreo jumătate de an. Dar în seara aia s-a întâmplat.





Aşa arăta solista când s-a iubit cu Ilie!





Născută în Detroit, Diana Ross (71 de ani) are la activ 12 premii Grammy. În cei peste 50 de ani de carieră a strâns o avere de 250 de milioane de dolari. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt “Chain reaction”, “Upside down”, “Take me higher” etc. În 1977, când s-a iubit cu Ilie, ea era pasionată şi de tenis.