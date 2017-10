Daum voia să nenorocească fotbalul românesc: s-a aflat pe cine l-a propus drept urmaşul său la echipa naţională

Christoph Daum a ratat cu brio calificarea la Cupa Mondială, România rămânând fără nicio şansă înaintea confruntărilor cu Kazahstan şi cu Danemarca.

Se pare că neamţul nu doar că n-a avut nicio treabă cu meseria de selecţioner pe care a experimentat-o, în premieră, în România, dar n-a avut ochi nici la alegerea antrenorilor. Doar aşa se explică faptul că ar fi vrut ca Ionuţ Badea, un tehnician cu un CV extrem de modest, să fie urmaşul său la echipa naţională.

„Îmi spunea că eu trebuie să fiu selecţionerul“

Dezvăluirea a fost făcută chiar de fostul secund al lui Daum la ProSport Live.

„A fost o situaţie destul de clară! În ideea în care s-a vorbit despre înlocuirea lui Daum cu antrenori care nu aveau experienţă. Daum a fost acuzat de asta, dar nici numele vehiculate nu aveau experienţă. Unul dintre noi, secunzii lui Iordănescu, urmam să fim instalati ca selecţioneri. Dani (n.r. – Daniel Isăilă) a cedat şi nu a vrut să continue, fiind nemulţumit de cum s-a pus problema şi am rămas singur cu Daum. El îmi spunea că eu trebuia să fiu selecţionerul, pentru că am potenţial, am experienţă.

Nu mă leg de Contra, el e extraordinar, are un talent nativ de a motiva jucătorii şi i-am spus în faţă asta. Nici eu nu am vrut să fiu în stafful lui Contra, pentru că eu vreau să fiu principal. Nici Cosmin nu a dorit să continuăm, pentru că a dorit să vină cu stafful lui. A fost o discuţie civilizată între doi antrenori, i-am oferit toate informaţiile. Daum a făcut o bază de date extraordinară, pe care i-a lăsat-o lui Contra. Totul e într-un soft, se poate vedea ce s-a lucrat în această perioadă şi nu a fost puţin“, a povestit Badea.