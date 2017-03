Daum, pus la zid şi de cei care l-au susţinut la începutul mandatului: „Mai degrabă consilier decât selecţioner“

Fostul internaţional Ciprian Marica crede că se impune schimbarea selecţionerului Christoph Daum, după ce echipa naţională a României a remizat, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa Danemarcei. „După părerea mea se impune schimbarea selecţionerului. Eu am fost un susţinător al lui Daum, dar nu văd acea schimbare de care se vorbeşte. Ne minţim că va fi bine, dar nu văd nicio schimbare. Nu e întâmplător că Daum era ieşit din calculele tuturor de câţiva ani. Răbdarea are şi ea limitele ei. Nu ştiu de ce ar mai continua dacă nu merge la Cupa Mondială. Un antrenor român ar fi putut face mai mult decât Daum. Avem antrenori români care îi pot lua locul în orice moment la naţională. Ideea de joc e o problemă, eu nu prea văd ce jucăm“, a spus fostul atacant, care are 71 de selecţii şi 25 de goluri la echipa naţională. Întrebat dacă ar trebuie să fie o schimare şi la conducerea Federaţiei Române de Fotbal, Marica a răspuns: „Se spune că peştele...E o problemă. Mă feresc să folosesc cuvinte urâte. Ei încearcă, dar nu văd decât promisiuni, care nu schimbă cu nimic fotbalul românesc”.

„Echipa naţională e un bun naţional, cu toţii trebuie să ajutăm să meargă bine. Nu pot accepta ca anumite persoane să fie indiferente la ce se întâmplă cu echipa naţională. Din informaţiile pe care le am sunt anumite lucruri care nu merg aşa de bine la echipa naţională. Nu ştiu ce merge bine în acest moment la naţională, dar mă refer la jucători care în acest moment nu formează un grup unit. Văd o apatie în jocul lor şi în comportamentul lor. Antrenorul Christoph Daum nu poate să-i motiveze îndeajuns pe jucători pentru a avea o atitudine corespunzătoare pe teren. Nu spun că ar trebuit neapărat schimbat Daum, dar ar trebui să venim cu o nouă strategie. Această calificare este distrusă, mai avem puţine şanse, şi ar trebui să începem o reconstrucţie a naţionalei. Ar trebuie să aducem jucători tineri şi să avem pentru următoarea campanie o echipă competitivă, cu idei de joc şi cu o atitudine corespunzătoare. Şi cu un antrenor care ştie ce înseamnă România. Daum este un antrenor pe care România nu este pregătită să-l aibă. Nu ştiu dacă este un tehnician bun, nu am lucrat cu el, dar în momentul e faţă nu se vede acest lucru. Pe Daum îl văd mai mult ca un consilier al antrenorului naţonalei decât ca pe un selecţioner”, a spus, la rândul său, Adrian Mutu (77 meciuri şi 35 de goluri la echipa naţională).