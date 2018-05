Dan Petrescu, în lacrimi: „Am plâns şi singur, am plâns şi cu jucătorii“

„Am avut şedinţa de joc, ce trebuie să facem când avem mingea, când nu avem mingea, cum fac de obicei şi pe final am avut un video, pe care l-am văzut înainte. Mi s-a părut extraordinar. Familiile jucătorilor, copiii, mama, şi din Croaţia, şi din Franţa, şi din România trimiteau mesaje, <hai CFR, hai să fim campioni>. Eu am plâns şi când l-am văzut singur şi când l-am văzut cu ei. A fost motivaţional foarte bine", a declarat Petrescu, la conferinţa de presă de după întâlnirea cu FC Viitorul.

Dan Petrescu a explicat că mai are un an de contract cu CFR Cluj şi că, în cazul în care ar părăsi clubul ardelean, ar trebui să plătească despăgubiri importante pentru ruperea înţelegerii.

"Mai am un an contract. Dacă nu aveam contract era diferit. Ne punem la masă, vorbim, am un an de contract şi normal trebuie să-l respect. dacă nu-l respect trebuie să plătesc o clauză foarte mare, iar dacă ei vor să mă dea afară, trebuie să-mi plătească o clauză la fel de mare. Rămâne să discutăm săptămâna care vine ce trebuie să facem în continuare, să ne întâlnim, dar în primul rând trebuie să ne sărbătorim în seara asta. De abia aştept să ies de aici să sărbătoresc pentru că chiar nu vreau să dorm la noapte, din alte motive. Până acum, nu dormeam de stres şi de presiune. Acum chiar vreau să mă bucur, pentru că atunci când câştigi un trofeu trebuie să te bucuri. În China, când am câştigat cupa, jucătorii stăteau la masă şi nu se bucurau, era primul lor trofeu din carieră, nu ştiau ce să facă. Le-am dat să bea la toţi, s-au mirat, i-am îmbătat pe toţi. Le-am spus, <haideţi, băi, băieţi, că o dată în viaţă câştigaţi o cupă!>. Am avut norocul să merg la echipe care nu au câştigat trofee, gen ASA Târgu Mureş, gen Jiangsu, gen Unirea Urziceni şi sunt singurul antrenor din istoria lor care a luat trofee. La CFR Cluj, au fost trofee, jucătorii sunt mai obişnuiţi şi sunt convins că vor petrece într-un fel unic", a spus el.

Tehnicianul a încurcat numele jucătorului său Mihai Bordeianu cu cel al preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Petrescu a promis că oricărei echipe, fie şi din străinătate, îi va fi greu să învingă formaţia CFR Cluj.

"Am avut şi noroc astăzi, că fără noroc nu poţi, să intre Djokovici când s-a accidentat Burleanu (n.r - Bordeianu) şi să marcheze un gol senzaţional, cu capul. Djokovici nu dă prea bine cu capul în ea, nu ştiu cum a dat acum, a pus-o în vinclu. S-a cam sucit un pic şi norocul. Dar per total un un titlu meritat, am condus în majoritatea timpului, am luat foarte puţine goluri . E posibil să avem cea mai bună apărare din Europa, cu 19 goluri primite şi în rest ce pot să zic, decât băieţi extraordinari. În plus, în jocurile de acasă cred că avem vreo 13 victorii şi cinci egaluri, nu am fost conduşi niciodată, am marcat. E clar că lumea vrea 5-0, 7-0, 4-0. Poate găseşte clubul un antrenor care câştigă 4-0, e bine-venit. Eu mi-am făcut treaba, nu am ce să-mi reproşez şi nici la jucători. Dacă asta vrea lumea, să-şi caute antrenor care să bată cu 4, 5-0. Ăsta este stilul meu de a juca fotbal. În primul rând toţi jucătorii trebuie să se apere. Când am zis la început că apărarea câştigă campionate am fost foarte criticat. Iată că am avut dreptate! Dar pur şi simplu jocul ne-a dus să ne apărăm în unele momente. Eu nu le-am cerut jucătorilor să se apere. Dacă la Urziceni am lucrat foarte mult faza de apărate, la CFR nu am lucrat-o, am lucrat numai faza de atac, am lucrat să facem presing sus. Nu poţi să faci tot timpul ce vrei, adversarul îţi mai pune probleme. Noi am pregătit tot timpul meciurile numai să facem presing sus şi să nu ne retragem. Dacă cu Steaua ai 1-0 în minutul 90, orice jucător simte nevoia să se retragă puţin şi de aceea am primit acele goluri în play-off pe final. Dar echipa cea mai bună a câştigat pe merit acest campionat. Eu cred îm miracole, tot timpul am crezut. Ca să bată cineva pe CFR când e Dan Petrescu antrenor, e greu. Indiferent de echipă. Că noi câştigăm greu, e altceva. Dar să ne bată cineva, e greu, indiferent de numele echipei. dacă voi fi aici nu o să-mi fie frică de niciun adversar. Cu acest grup extraordinar trebuie să ne batem de la egal la egal cu oricine, chiar dacă alţii au mai mult talent şi poate jucători de valoare mai bună, cum sunt cei de la FCSB, care, în opinia mea, au un lot mai bun, dar nu au reuşit poate să facă un grup aşa de bun ca al nostru. Nu e uşor să fii anternat de Dan Petrescu, toată lumea ştie, sunt stresant, fac multe şedinţe, şi individuale, şi cu echipa, nu totdeauna sunt foarte plăcut şi de aceea aş vrea să le mulţumesc jucătorilor şi celor din conducere, pentru că nici ei nu au viaţă uşoară cu mine", a mai spus tehincianul noii campioane.

Petrescu a povestit care a fost cel mai dificil moment în acest campionat: ""Am încercat să-i ridicăm pe băieţi mai ales după meciul cu FCSB, de pe National Arena, când am făcut 1-1. Am avut o şedinţă după meci, a doua zi, cred, sau la două zile. I-am întrebat pe băieţi: <Vreţi să mai continuăm sau ne lăsăm?> Personal, pe fiecare l-am întrebat. Toţi au zis că vor să continuie, să se bată în continuare. Mi-era frică că ei o să cedeze. Asta a fost puţină tactică, de-a mea. A venit meciul următor şi l-au câştigat şi de acolo mi-am dat seama că nu o să cedeze."

Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins FC Viitorul, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.

Pentru CFR Cluj a marcat Damian Djokovici în minutul 43.

CFR Cluj a mai câştigat titlul de campioană în 2008, 2010 şi 2012.

În celălat meci care conta pentru lupta pentru titlu, FCSB a învins Astra, scor 1-0, prin golul Gnohere din minutul 40.