Cum a reuşit Darren Cahill să-i îmbunătăţească serviciul Simonei Halep „Habar nu avea că face asta!“

Australianul Darren Cahill a explicat cum a reuşit Simona să facă acest lucru. "După US Open, am luat capturi video atât cu toate primele servicii, cât şi cu cel de-al doilea şi mai ales unde îşi plasa serviciul la punctele importante. Habar nu avea că trimitea fiecare al doilea serviciu pe lovitura de dreapta a Mariei Sharapova. Aşa că a folosit informaţia asta şi cred că acea înfrângere a făcut-o să fie o jucătoare mai bună. A lucrat la serviciu timp de o lună şi a reuşit să îşi facă cel de-al doilea serviciu mai imprevizibil, mai adânc, cu mai mult spin şi mai bine direcţionat", a spus Cahill pentru New York Times.