Cum a răspuns Reghecampf când a fost întrebat dacă e dispus să-şi dea demisia de la Steaua, după ruşinea cu Dinamo

Laurenţiu Reghecampf exclude însă o despărţire de Steaua, chiar dacă echipa sa traversează o perioadă foarte proastă.

"De ce ar trebui să îmi dau demisia? Credeţi că am avut o prestaţie slabă în cupele europene? Am jucat meci de calificare in primavara europeana la Villarreal. Nu ma gandesc niciodata sa imi dau demisia, lucrul asta sa va fie foarte clar. Eu nu am venit aici sa imi dau demisia. Am venit aici sa muncesc si mai aveti putina rabdare, o sa vedeti ce o sa se intample si la returul cu Dinamo.

Am venit intr-un moment greu si n-o sa plec niciodata intr-un moment greu. O sa plec in momentul cand o sa fie totul bine aici si cu siguranta in scurt timp o sa fie mult mai bine.

Nu renunt. Mai ales in momente dificile. A fost un an foarte greu pentru noi. Cred ca am realizat lucruri bune", a declarat Reghecampf după meciul cu Dinamo