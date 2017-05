Cum i-a închis gura Gigi Becali finului său Mirel Rădoi după ce acesta l-a criticat dur

Ulterior, Rădoi l-a tot criticat pe Becali, motivând că nu mai vorbeşte cu el deoarece nu vrea să se certe. "Nu am mai discutat cu Gigi Becali pentru că nu vreau să mă cert cu el. Nu am mai vorbit, pentru că sigur am avea discuţii contradictorii. Fiecare dintre noi vede fotbalul în felul lui iar felul lui nu este cel corect. Eu i-am spus că, atâta timp cât va gândi aşa, va greşi. Pentru el, cei care-i spun adevărul îl deranjează şi crede că ori au o răutate, ori nu se pricep la fotbal. Aşa că, prefer să rămânem cu impresiile pe care le avem”, a spus Rădoi.

Becali s-a simţit însă dator să-l pună la punct pe acesta: ”El, Mirel, a spus ’naşul meu, nu vreau să mă cert cu el!’ Păi, de ce să te cerţi cu mine? Şi mai spune, ’domn’ne, avem alte opinii despre fotbal şi nu pricepe fotbalul. Da, dar nu avem nimic în comun, adică el nu este acţionar cu mine la Steaua, nu împart Steaua cu el şi nici nu e obligatoriu ca naşul şi cu finul să vorbească despre fotbal. Naşul cu finul pot să vorbească şi despre altceva, nu neapărat numai despre fotbal, ca să se certe. Şi n-am obligaţie ca să-i dau raportul lui Mirel despre ce fac la fotbal. Sunt banii mei şi nu dau raport la nimeni”, a spus Becali, la Digi Sport.