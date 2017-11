Covaliu despre speculaţiile că Saritov ar avea legătură cu grupări teroriste: Un sportiv care câştigă o medalie olimpică e un sportiv cu valori corecte. Am încredere în el

Potrivit TVR, postul Russia 24 a difuzat un reportaj despre sportivi ai academiei de lupte Dmitri Mindiaşvili din Krasnoiarsk implicaţi în „acte de banditism şi terorism”, printre aceştia fiind menţionaţi şi fraţii Saritov, Ramazan şi Albert. Postul din Rusia susţine că academia respectivă produce luptători de front şi că mulţi luptători musulmani au ajuns să facă parte din grupări paramilitare şi chiar din temuta organizaţie teroristă ISIS. Ramazan Saritov, fratele lui Albert, practicant de lupte libere, a fost militant cecen, iar în 2012 a fost omorât de poliţie într-o misiune specială în oraşul Hasaviurt din regiunea Daghestan. Despre Albert Saritov s-a spus că în urmă cu mai mulţi ani ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional, menţionează Russia 24, conform TVR.





„Plec de la ceea ce ştiu si spun că: un sportiv care câştigă o medalie olimpică este un sportiv cu valori corecte. Scopul lui este acela de a se pregăti până la epuizare pentru a-şi împlini visul. Pentru a se califica la JO si a cuceri medalia olimpică. Sportivul care face performanţă nu are timp de pierdut. El se antrenează şi după aceea se recuperează pentru următorul antrenament. Şi tot asa. Am încredere în instituţiile statului, am încredere în Federaţia Română de Lupte şi în preşedintele ei şi am încredere în acest sportiv talentat, tatăl a patru copii, care va mai câştiga medalii pentru România”, a declarat Mihai Covaliu, aflat la Zagreb, unde reprezintă COSR la Adunarea Generală de alegeri a Comitetelor Olimpice Europene (EOC).





Albert Saritov a devenit cetăţean român în 2016. El a făcut parte din echipa olimpică a României la JO de la Rio, competiţie la care a câştigat medalia de bronz la lupte libere, la categoria 97 kg.