Cine este antrenorul care face furori în Bundesliga. Tocmai a învins liderul Bayern Munchen

Bayern nu mai pierduse din 23 noiembrie 2016, când a capotat cu 2-3 la Rostov, în Liga Campionilor. În campionat, avea o singură înfrângere, 0-1 cu Dortmund, şi conduce detaşat competiţia, cu 15 puncte avans faţă de a doua clasată, RB Leipzig. În mod normal, Bayern va ieşi din nou campioană, cât de curând, dar performanţa celor de la Hoffenheim nu trebuie ignorată. Mai cu seamă că echipa care anul trecut s-a salvat cu greu de la retrogradare face un sezon foarte bun. E pe locul trei în campionat şi are, ca şi Bayern, tot două înfrângeri. Dar mult mai multe egaluri. Ce este însă cu adevărat remarcabil e că Hoffenheim a renăscut sub comanda celui mai tânăr antrenor din Bundesliga. Julian Nagelsmann e născut pe 23 iulie 1987 şi a fost supranumit „Mini-Mourinho“, iar ziariştii scriu că în curând Hoffenheim va deveni un club mult prea mic pentru el.

De unde a apărut însă acest Julian Nagelsmann? Acum fix opt ani, un fundaş central promiţător de la FC Augsburg II, care mai jucase şi la juniorii lui 1860 München, era nevoit să-şi încheie prematur cariera din cauza unei accidentări la genunchi. „Pentru o vreme nu am mai vrut să am nimic de-a face cu fotbalul“, povestea ulterior Nagelsmann. Actualul tehnician al Borussiei Dortmund, Thomas Tuchel (43 de ani), a fost cel care l-a salvat. Pe atunci antrenor la FC Augsburg II, Tuchel a simţit potenţialul lui Nagelsmann şi l-a rugat pe acesta să-i monitorizeze adversarii. „Aşa am luat contact cu lumea antrenoratului. Am învăţat foarte multe de la el“, a povestit ulterior Julian. A preluat apoi una din grupele de juniori de la FC Augsburg, după care a trecut la 1860 München U17, iar ulterior la Hoffenheim U17.

„Sunt ca un bucătar, inventez noi reţete“

De aici a fost preluat de Frank Kramer, care l-a numit secund la echipa mare în sezonul 2012-2013, când era mai mic decât jumătate din echipă. Ulterior a preluat echipa U19 a clubului, cu care a câştigat titlul în 2014. Acesta a fost momentul în care patronul Dietmar Hopp şi-a dat seama că are o bijuterie în curtea sa. L-a ţinut la echipă şi l-a promovat când Bayern München îl curta insistent, oferindu-i un post bun în cadrul clubului. Un pariu care s-a dovedit câştigător încă din februarie 2016, când a preluat prima echipă a lui Hoffenheim. În primul sezon a salvat-o de la retrogradare, iar acum se bate pentru un loc de Liga Campionilor.

Întrebat de un ziarist cine este modelul lui, Nagelsmann nu s-a referit în niciun caz la cel cu care este comparat: „Îmi place pressing-ul lui Ralf Rangnick (n.r: antrenorul care se clasează pe locul 2 în Bundesliga cu RB Leipzig), felul în care joacă Villarreal şi modul de lucru cu tinerii a lui Arsène Wenger“. Cel mai tânăr antrenor din istoria campionatului german are însă propria filozofie: sistemul de joc se schimbă în funcţie de adversar. „Sunt ca un bucătar. Inventez noi reţete, le bag la cuptor şi văd ce iese“, a explicat acesta.



14 goluri a primit Bayern Munchen în acest sezon, având de departe cea mai bună apărae din Bundesliga



