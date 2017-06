Cea mai tristă imagine: ce fotografie au surprins reporterii după finala Ligii Campionilor

O poză surprinsă la festivitatea de premiere a făcut înconjurul lumii şi i-a întristat pe toţi cei care au văzut-o.

În imaginea respectivă se vede cum Gianluigi Buffon, portarul legendar al torinezilor, se îndepărtează de lângă trofeul care îi aşteaptă pe campioni. A fost pentru a treia oară când Buffon a pierdut o finală de Liga Campionilor şi mulţi susţin că, la 39 de ani, aceasta a fost ultima şansă a italianului de a-şi trece în CV un triumf în cea mai importantă competiţie intercluburi.

Iată finalele pierdute de Buffon, toate cu Juventus:

*2003: 0-0 şi 2-3 la penalty-uri cu AC Milan

*2015: 1-3 cu Barcelona

*2017: 1-4 cu Real Madrid

Buffon face parte dintr-un club al marilor jucători care n-au cucerit niciodată Ligă:

Maradona

Ronaldo Luiz Nazario

Eric Cantona

Zlatan Ibrahimovic

Francesco Totti

Lothar Matthaus

Michael Ballack

Fabio Cannavaro

Roberto Baggio

Ce a spus?

„Suntem dezamăgiţi. Am avut o primă repriză excelentă în care am făcut tot ceea ce trebuie pentru a câştiga această finală. Am pus în dificultate Realul, dar nu-mi pot explica ce s-a întâmplat în partea a doua, când n-am mai reuşit să controlăm jocul. Cei de la Real şi-au arătat clasa şi atitudinea în astfel de meciuri“, a spus Buffon după meci.