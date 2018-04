Care a fost cauza violenţelor de la meciul CSA Steaua - Academia Rapid. De ce s-au luat la bătaie fanii celor două echipe, provocând incidente huliganice

Unul dintre reprezentanţii Asociaţiei Steliştior 1947, Adrian Păcurar, a dezvăluit că un banner al susţinătorilor echipei FCSB ar fi fost motivul pentru care o parte dintre suporterii stelişti au decis să coboare din peluză şi să fugă până la colţul opus al Tribunei a 2-a, lângă peluza rapidiştilor, unde s-au luat la bătaie.

Un alt moment care a declanşat bătaia generală ar fi fost un banner diferit, furat de rapidişti, pe care scria: "UEFA uită-te, asta e adevărata Steaua B" şi care ar fi fost apoi afişat în colţul peluzei giuleştenilor, lângă Tribuna a 2-a. Cu toate acestea, reprezentantul Asociaţiei Steliştior 1947 susţine că la originea întregului şir de evenimente nefericite a fost o dispută cu susţinătorii FCSB.

"Toţi suporterii au făcut parte din Peluza Sud. Totul a început în momentul în care, la Tribuna a 2-a, s-a afişat bannerul «FCSB = Steaua». Noi am spus la începutul meciului, la şedinţa tehnică, că există acest risc ca suporterii FCSB-işti să afişeze anumite mesaje. Noi nu aveam probleme cu suporterii rapidişti. Nu a fost normal, dar am prevăzut asta şi am rugat firma de pază şi Jandarmeria să controleze bine pentru a nu exista aceste probleme. În acele momente, totul s-a petrecut prea rapid pentru a putea lua legătura cu jandarmii prezenţi în stadion.

Nu este treaba noastră să-i identificăm pe cei care au decis să se ia la bătaie, Jandarmeria şi-a făcut treaba. Niciun reprezentant al asociaţiei noastre nu a ajuns la Tribuna a 2-a. Şi al doilea incident a fost tot din cauza firmei de pază, care a scăpat de sub control un suporter rapidist, care a ajuns în faţa peluzei noastre. La şedinţa tehnică s-a discutat despre acea structură, acea scară, şi toată lumea a fost de acord.

Intervenţia jandarmeriei a fost total nereuşită la Tribuna a 2-a. Foarte mulţi copii şi foarte multe gaze lacrimogene. Noi am văzut meciul ca pe o adevărată sărbătoare. La Tribuna a 2-a stăteau prietenele noastre, soţiile şi copiii, inclusiv copilul meu, nimeni nu avea vreun interes să existe incidente în acea zonă. Repet, pentru noi nu au fost o problemă suporterii rapidişti", a declarat Adi Păcurar, în cadrul emisunii "Fotbal Club", la Digi Sport.