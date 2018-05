Bucureştiul aleargă în weekend: Număr record de participanţi la Semimaratonul Internaţional. Cursele copiilor sunt gratuite

Conferinţa de presă pentru lansarea celei de-a şaptea ediţii a Volkswagen Bucharest HALF MARATHON a avut loc astăzi, prilej cu care au luat cuvântul, Bogdan Florea, Brand Manager Volkswagen România, Sergiu Petre, Corporate Brand Manager, OMV Petrom, Ramona Ciocodei, Communication Manager, McDonalds România, Ionuţ Niţoi, Director Hypermaket Colentina, Carrefour România, alături de Valeria Răcilă van Groningen, preşedinte Bucharest RUNNING CLUB şi Laurenţiu Mihai, Multimedia Content Editor, BRC.





Sâmbătă 12 mai, începând cu orele 12:30, la Cursa Copiilor McDonald’s, vor lua startul din Piaţa Constituţiei, toţi copiii cu vârste cuprinse între 0-13 ani, fiecare categorie de vârstă şi gen va avea start diferit, coridorul de start fiind împărţit pe sectoare, pe distanţe cuprinse între 0,9-1,4 km. Copiii cu vârste cuprinse între 6-13 ani vor alerga singuri, iar cei în intervalul 0-5 ani vor participa alături de părinţi.





Numărul maxim de participanţi în cadrul Curselor Copiilor este 3600, iar pentru fiecare categorie de vârstă şi gen nu vor concura mai mult de 400 de copii. Cursele Copiilor McDonald’s sunt gratuite. Pentru Cursa Copiilor, kiturile de participare se pot ridica în dimineaţa zilei de sâmbătă, 12 mai începând cu orele 7:00 din Sport Expo (Piaţa Constituţiei) iar cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni, de asemenea, la Sport Expo pentru a ocupa ultimele locuri libere.





Bucharest RUNNING CLUB anunţă organizarea Curselor Copiilor în mod necompetitiv pentru toate evenimentele BRC, prin eliminarea clasamentelor şi a premiilor bazate pe clasament. La sfârşitul Curselor Copiilor Mc Donald’s va fi organizată o tombolă iar înscrierea se va face în ziua concursului prin completarea talonului de participare şi depunerea lui în urna de pe scenă amplasată în Piaţa Constituţiei. Fiecare categorie de vârstă şi de gen are alocată o urnă specială.Tombolele se desfăşoară în data de 12 mai, în intervalul orar 13:00-16:00, separat pentru fiecare categorie de varsta si de gen.Primele 3 şcoli şi primele 3 licee/colegii cu cei mai mulţi participanţi vor fi premiate cu echipamente sportive oferite de McDonald’s.





Adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-19 ani vor putea să concureze, sâmbătă, 12 mai, la Cursa Adolescenţilor Carrefour pe o distanţă de 2,5 km, începând cu ora 10.30. Participanţii se pot înregistra la Sport Expo DOAR în ziua cursei – sâmbătă, 12 Mai – în funcţie de programul oficial. Alergătorii înregistraţi online îşi vor ridica kit-ul de participare în ziua de sâmbătă, până la ora 10.00 am. Kit-urile rămase nesolicitate, pentru care nu există participanţi înregistraţi, se vor distribui la ora 10.00 am, celor prezenţi şi care vor dori să alerge. Premiile sunt oferite de către Carrefour România şi constau în produse IT.





Toti copiii se pot distra şi pot face sport pe circuitul de trambuline, tiroliene si saltele oferite de McDonald’s pe toata durata zilei de sâmbătă,12mai în Piaţa Consittuţiei.





Sâmbătă 12 mai şi duminică, 13 mai, Carrefour România îi aşteaptă pe alergători în Piaţa Constituţiei cu doua food truck-uri – “Say Cheese” si “Copanel sau Aripioara” – care le oferă alergătorilor şi susţinătorilor un meniu delicios, ce va avea în componenţă şi ingrediente bio. Mai mult, alături de cele două food truck-uri, retailerul vine cu o surprinzătoare propunere de street food, un colţ de sănătate compus din fructe uscate şi proaspete din care se vor prepara sucuri pe loc, sandvişuri delicioase, cât si salate din legume bio.





Duminică 13 mai, vor avea loc cursele pentru adulţi. La orele 08.15, vor lua startul alergătorii de la 10km Individual. La 9:45, încep cursele de 21 km OMV Petrom şi Ştafetă Scholl, formate la această ediţie din echipe de câte 3 alergători (7km+7km+7,1km), urmând ca la ora 13.00 să fie dat startul Cursei Populare Vodafone. Participanţii deja înregistraţi sunt aşteptaţi să îşi ridice kit-urile de la Sport Expo, spaţiul special amenajat în Piaţa Constituţiei. Cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni de asemenea la Sport Expo pentru a ocupa ultimele locuri libere vineri, 11 mai, între orele 15:00-20:00, sâmbată 12 mai, între orele 11:00-20:00, când se pot înscrie şi/sau ridica kit-uri precum şi duminică, 13 mai, în intervalul orar 07:00-07:30 (doar cei care sosesc in Bucureşti în dimineaţa competiţiei). Se vor acorda premii primilor 5 clasaţi ai fiecărei curse.





Campionii din clasamentul general de la cursele de 21 km OMV Petrom, 10 km individual şi Ştafetă Scholl vor primi premii în bani iar caştigătorii de la categorii de vârste vor primi produse şi servicii. Ca în fiecare an, pentru distanţa de semimaraton –21,097 km vor fi prezenţi şi alţi alergători de elită din Kenya, Maroc şi Etiopia.





Bucharest RUNNING CLUB anunţă că în urma re-analizării traseelor curselor de la Semimaratonul Bucureşti 2018 şi a discuţiilor purtate cu toate categoriile implicate în procesul de organizare, persoanele cu dizabilităţi care doresc să participe în scaun cu rotile sau în bicicletă cu mânere se pot înregistra şi la cursa de 10 km. Pentru a spori măsurile de siguranţă, aceştia vor lua startul cu un avans de 15 minute,faţă de restul alergătorilor, respectiv ora 08.00.





În premieră pentru Europa, la cea de-a şaptea ediţe a Semimaratonului Bucureşti, Volkswagen va lansa Volkswagen VideoRunning Experience, serviciul care le oferă alergătorilor de la cursele competitive, filme personalizate cu imagini proprii din timpul curselor. Acestea vor fi publicate pe paginile personale de Facebook, începând de miercuri, 16 mai. În prealabil, alergătorii vor trebui să se autentifice pe site-ul evenimentului - www.bucuresti21km.ro - în secţiunea dedicată.





Aplicaţia Volkswagen Bucharest HALF MARATHON (powered by MyLaps) îţi oferă cea mai completă experienţă de eveniment sportiv. Poţi urmări live evoluţia oricărui alergător, clasamentele în timp real, hărţile interactive ale curselor. În plus, te poţi distra cu modulul "selfie" şi poţi afla tot ceea ce trebuie să ştii despre Volkswagen Bucharest HALF MARATHON. Aplicaţia este disponibilă atât pentru dispozitivele ce folosesc Android, cât şi iOS. Link-ul pentru download poate fi găsit pe www.bucuresti21km.ro





Vodafone te fotografiază la această ediţie a Semimratonului Bucureşti: toţi alergătorii cursei de 3 km vor primi de la Vodafone albume personalizate cu fotografiile proprii din timpul cursei. Participanţii trebuie să se autentifice pe site www.bucuresti21km.ro cu aceeasi adresa de email de la contul de Facebook şi vor primi pozele pe contul lor de FB.





World Class Româia va ajuta alergătorii mici şi mari să se încălzească şi să-i ţină în formă în Piata Constituţiei, participanţii având posibilitatea de a participa la sesiuni de fitness susţinute de cei mai cunoscuţi profesionişti în domeniu. Astfel, sâmbătă, copiii se vor încălzi alături de animatorii World Class în jurul orei 09.3. Duminică, antrenorii World Class vor începe sesiunea de warm-up în jurul orei 07.15, 08.40, respectiv 11.50.





Alergătorii sunt invitaţi să folosescă prilejul acestui eveniment de sărbatoare a Bucureştiului şi să se costumeze în personaje recunoscute sau să poarte elemente care reprezintă cauza pe care o susţin pe tot parcursul alergării. Organizatorii şi partenerii oferă 3 diplome pentru cele mai trăznite costume. Participanţii care aleargă cu costume trebuie să se prezinte la scena mare, imediat ce au terminat cursa pentru a li se evalua costumul de către organizatori şi eventual a primi diploma.





Ajuns la cea de-a noua ediţie, “ONG Challenge” este provocarea adresată celor 24 cauze partenere ale Semimaratonului Bucureşti precum şi tuturor alergătorilor care vor avea ocazia să voteze cel mai bine gestionat punct de hidratare şi /sau punct de animaţie întâlnit pe traseu. Pe toată durata desfăşurării curselor, pe traseu vor fi amenajate peste 25 de puncte de hidratare şi de divertisment, pentru a încuraja alergătorii, aceştia având disponibilitatea de a vota ONG-ul care a venit cel mai mult în sprjinul lor. Pe traseu vor fi amenjate puncte de divertisment, de unde numeroşi artişti vor încuraja alergătorii (Harpa, Pian, muzică live, Dj-puncte divertisment oferite de Bucharest RUNNING CLUB; puncte toboşari oferite de City Grill şi World Class; punct susţinere oferit de Concordia).





DeMoga Music va oferi duminică un show de senzaţie în Piaţa Constituţiei prin concertele susţinute de Angelo Simionică, Irina Flow, Alex Parker şi Mark Azekko.





Ambasadorii Bucharest RUNNING CLUB şi personalităţi tv care vor fi prezenţi pe 13 mai în Piaţa Constituţiei la linia de start sunt: campioanele olimpice- Monica Roşu, Georgeta Damian Andrunache, Viorica Susanu, Doina Ignat, Camelia Macoviciuc, Adelina Cojocariu Boguş, campioanele Anca Surdu, Diana Bulimar, Mariana Nenu, artiştii realizatorii radio-TV Emma Zeicescu (TVR), Mihai Rădulescu (TVR), Sonia Argint Ionescu (TVR), Mihai Găinuşă (TVR), Bogdan Nicolai (bogdannicolai.ro), Ernest(Kanal D), concurenţi emisiune Exatlon Kanal D-Alina Pană, Anca Mihăilescu, Rafaela Marcas, Diana Kovacs, Bogdan Mardale, Claudia Pavel, Bianca Maria Mihăilă.





Evenimentul va fi transmis în direct pe site-ul propriu www.bucuresti21km.ro/live şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/Bucharest21km/, cu sprijinul Vodafone, Partener Comunicaţii. Pe lângă vizualizarea imaginilor de start/sosire şi premiere, veţi afla informaţii despre ceea ce se întâmplă pe traseu, despre cauzele sociale pentru care se aleargă şi despre personalităţile prezente în studioul mobil amenajat în Piaţa Constituţiei. Transmisia va avea loc sâmbătă 12 mai între orele 9:00 – 17:00 şi duminică 13 mai, între orele 7:45 – 14:30. Noutăţi şi informaţii despre alergători, cauze, performanţe, parteneri, echipe, nutriţie şi multe altele pot fi citite în revista “Alerg” – revista oficială a Volkswagen Semimaratonul Bucureşti – care va fi distribuită alergătorilor la ridicarea kit-ului.