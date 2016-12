Anul lui Cristiano Ronaldo: avalanşă de premii pentru superstarul portughez. „Acum toată lumea are dovada“

Muzeul lui Cristiano Ronaldo de la Funchal, de pe insula Madeira, va primi cât de curând noi exponate în vitrina sa.

Ultima distincţie pe care şi-a adăugat-o Ronaldo în palmares este aceea de „Cel mai bun jucător” şi i-a fost oferită în cadrul galei Globe Soccer Awards de la Dubai. Cristiano nu a s-a deplasat în Emirate, dar a avut un mesaj video în care a dat glas opiniei că 2016 a fost cel mai bun an al său. “Oamenii care încă se îndoiau de mine, de Real Madrid sau de naţionala Portugaliei, acum au dovada. Am câştigat tot. A fost un an fantastic şi vreau să le mulţumesc colegilor mei de la Real şi de la naţională. Anul viitor vom încerca să repetăm reuşitele”, a spus Cristiano în înregistrarea trimisă la Dubai.

Pentru Ronaldo, 2016 n-a fost cel mai bun an ca număr de goluri marcate, însă trofeele câştigate cu Real şi titlul european cu Portugalia valorează infinit mai mult şi au contat decisiv în toate anchetele finalului de an. Spre deosebire de Lionel Messi, care a încheiat în lacrimi Copa America şi şi-a anunţat retragerea temporară de la naţională, Cristiano a triumfat cu Portugalia la EURO şi a tranşat practic disputa pentru Balonul de Aur încă din vară. Au urmat premii acordate de alte instituţii şi publicaţii, mai mari sau mai mici, iar pe 9 ianuarie va fi încoronat şi de FIFA drept cel mai bun jucător al anului. Forul de la Zurich şi France Footbal “s-au rupt” din nou şi fiecare decernează propriiile distincţii celor mai buni jucători ai anului.



Ce borne a depăşit în acest an

În acest sezon, Cristiano Ronaldo a marcat de 55 de ori, mai puţin decât în anii precedenţi: 2012 (63 de goluri), 2013 (69), 2014 (61), 2015 (57). Însă reuşitele sale adunate au condus la depăşirea unor borne istorice. Astfel, cu cele patru goluri marcate la Campionatul Mondial al cluburilor în două meciuri (unul în semifinală şi trei în finală), portughezul a întrecut pragul celor 100 de goluri marcate pentru echipa de club la nivel internaţional, având 103 goluri (96 în Liga Campionilor, 2 în Supercupa Europei şi 5 în CM al cluburilor) în 146 de partide.

De asemenea, el a ajuns la un total de 503 goluri marcate în contul celor trei grupări la care a evoluat (5 pentru Sporting Lisabona, 118 pentru Manchester United, 380 pentru Real Madrid), reuşitele sale adunându-se în doar 690 de meciuri.

Şi la nivel de echipă naţională, Cristiano stă bine. În 2016, el a ajuns la un total de 68 de goluri în tricoul Portugaliei şi i-a egalat pe germanul Gerd Muller şi irlandezul Robbie Keane în clasamentul golgheterilor europeni la primele reprezentative. Ronaldo se află pe locul patru în această ierarhie, la trei goluri în urma germanului Miroslav Klose aflat pe ultima treaptă a podiumului. Prima poziţie în acest clasament este ocupată de Ferenc Puskas, care a marcat 84 de goluri pentru Ungaria şi Spania, urmat de ungurul Sandor Kocsis, cu 75 de reuşite.



Contract nou la Real Madrid

Cristiano Ronaldo a semnat recent prelungirea contractului cu Real Madrid, noua înţelegere fiind valabilă până în 2021, când portughezul va avea 36 de ani. Vârsta nu e o problemă pentru portughez, care va împlini 32 de ani pe 5 februarie: "Voi fi aici pentru alţi cinci ani, dar ştiţi că nu este ultimul meu contract. Vreau să joc până la 41 de ani. Am acest club în suflet, face parte din mine şi este o perioadă specială din viaţa mea. Evident că mi-ar plăcea să-mi termin cariera aici, dar nimeni nu ştie ce rezervă viitorul", a spus el.

Cristiano Ronaldo a venit la Real Madrid în 2009, de la Manchester United, pentru suma record de 94 de milioane de euro. El a reuşit să câştige campionatul Spaniei (2012) şi de două ori Liga Campionilor (2014 şi 2016). "Poate veni oricine aici, dar nimeni nu va reuşi ce a făcut Cristiano. Este cel mai bun din istoria Realului şi nu exagerez. A câştigat Balonul de Aur de patru ori. Jos pălăria pentru el! Cred că mai poate câştiga din nou'', a spus Zinedine Zidane despre jucătorul său.



Golurile lui Ronaldo în 2016

Primera Division 31

Liga Campionilor 7

CM al cluburilor 4

Naţionala Portugaliei 13

Trofee cu echipa

Liga Campionilor

Supercupa Europei

CM al cluburilor

Campionatul European

Trofee individuale

Balonul de Aur

Cel mai bun fotbalist în viziunea:

UEFA

Globe Soccer

ESPN

World Soccer

Four Four TWO

Goal.com