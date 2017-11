ANALIZĂ 2017 este cel mai bun an din cariera Simonei Halep! Care este factorul care a făcut diferenţa

Dincolo de acest lucru, Simona a traversat cel mai bun an al său, de când joacă tenis, iar clasarea în fotoliul de lider WTA este consecinţa unor rezultate foarte bune şi a unui parcurs constant foarte bun. Chiar dacă 2017 este primul an în care Simona a câştigat un singur turneu, pe cel de la Madrid, de când se află în top, clasarea de la celelalte competiţii la care a participat a condus la experienţă pe care o trăieşte acum, aceea de a fi prima jucătoare a lumii, o premieră pentru România.

Halep a ajuns locul 1 în lume pentru că e singura jucătoare care în 2017 a jucat sferturi de finală la 10 turnee consecutive (două de Grand Slam, două de Premier Mandatory, trei de Premier 5, două Premier, unul International). Practic,ea a fost în această fază la Miami, Stuttgart, Madrid, Roma, Roland Garros, Eastbourne, Wimbledon, Washinghton, Toronto şi Cincinnati - din martie şi până în august.La acestea se mai adaugă încă o finală de Premier Mandatory (Beijing) şi un sfert de finală Premier (St. Petersburg).

Tot 12 prezenţe în fazele superioare ale competiţiilor a avut Simona şi în 2015, când a câştigat trei trofee şi a jucat două finale. Anul acesta însă, ea a fost în finala unui Grand Slam, cel de la Roland Garros, dar a ajuns şi număul unu mondial după câteva şanse irosite.

Analizând parcursul ei din ultimele sezoane, mai precis din 2014, de când a devenit jucătoare de Top 10 WTA, se poate constata că ea a participat cam la aceleaşi turnee. Faptul că a fost la toate turnee-le Premier Mandatory şi la 4 din cele 5 turnee Premier 5, i-a adus şi un bonus de 900.000 de dolari din partea WTA. Dacă ar fi participat şi la Dubai, suma ar mai fi crescut cu încă 100.000 de dolari şi Simona ar fi pus, în total, în cont un milion de dolari, doar ca bonus. Chiar şi aşa însă, Simona încheie cel mai consistent an din punct de vedere financiar, ajungând la un total de peste 20 de milioane de dolari, mai precis 20.736,015 dolari, în toată cariera ei. Din punct de vedere al punctelor însă, 2017 nu e cel mai bun an, în 2014 ea câştigând mai multe puncte. Atunci a jucat un turneu în plus, dar a avut şi un parcurs mult mai bun la Turneul Campioanelor, unde a jucat finala.

Va debuta la Shenzhen

Simona consideră că 2017 a fost cel mai bun an al ei din toată cariera. Rugată să-şi caracterizeze sezonul, ea a spus.„Pot să folosesc două cuvinte? Dificil şi uimitor. Este un sentiment grozav să termin anul pe primul loc. Cel mai bun moment de pe teren a fost atunci când am câştigat cu Ostapenko la Beijing. E mai special finalul sezonului, când văd cât de puţine jucătoare au terminat anul ca lider mondial. Nu simt acum niciun fel de presiune, dar îmi imaginez că va fi puţin mai dificil anul viitor, pentru că va trebui să muncesc şi mai mult. Vreau să mă bucur de acest trofeu, de ce am realizat. Au fost şi momente în care am fost dezamăgită, dar unul dintre visele mele a devenit realitate. Mă bucur mult că per-ansamblu, am rămas constantă pe tot parcursul anului, deşi au fost perioade în care am urcat şi am coborât. Evident, obiectivul meu este să câştig un Grand Slam, dar orice turneu e o provocare“, a spus Simona, care şi-a fixat deja programul pentru începutul lui 2018. Ea nu va repeta experienţa de anul trecut, când a plecat în Australia, pentru a se pregăti acolo, socotind că astfel se va adapta mai uşor condiţiilor de la Australian Open.



Nu mai merge în Australia pentru pregătiri

Halep se va pregăti în ţară şi până la Grand Slamul de la Melbourne va juca doar la turneul de la Shenzhen, unde a fost şi anul trecut. Practic, făcân-

du-şi astfel calendarul, Simona nu vrea să-şi forţeze programul, pentru a fi în formă la Australian Open. Simona Halep n-are de apărat decât 30 de puncte la Shenzhen, un avantaj care-i conferă securizarea locului 1 WTA, în condiţiile în care diferenţa dintre ea şi Garbine Muguruza, a doua clasată, este de 40 de puncte. Jucătoarea din Spania are însă de apărat 185 de puncte în prima săptămână din 2018, deoarece a fost în semifinale la Brisbane.

Caroline Wozniacki, cea care de săptămâna aceasta e pe locul trei în lume se află la 160 de puncte în spatele Simonei. În prima săptămână din 2018 ea trebuie să apere 60 de puncte obţinute la Auckland, ar în cea de-a doua 100 de puncte câştigate la Sydney. Aşadar, Simona are şanse destul de mici să piardă locul 1 mondial până pe 15 ianuarie când începe Australian Open, astfel că nu are sens să-şi încarce programul, ţintind potul cel mare, adică primul Grand Slam din 2018, unde, de asemenea, n-are de apărat mare lucru, anul trecut ieşind în turul I şi adjudecân-du-şi numai 10 puncte. ;

De patru ori în Top 10

În acest moment, Simona Halep, cu cele 196 de săptămâni de prezenţă consecutivă în Top 10 are cea mai lungă serie în top dintre ocupantele primelor 10 locuri. Ea a intrat prima oară între cele mai valoroase 10 jucătoare ale lumii în 24 ianuarie 2014 şi nu a mai ieşit niciodată de acolo. În Top 5 WTA a intrat prima dată în primăvara anului 2014 şi de atunci a ieşit doar

9 săptămâni dintre primele

5 jucătoare ale lumii.

Cahill rămâne, Pavel se va decide

Îmbucurător, în perspectiva anului viitor, este faptul că Simona Halep va continua colaborarea cu Darren Cahill. Australianul, care o pregăteşte din 2016 cu normă întreagă, după ce antrenat-o şi în programul adidas, va rămâne cel puţin pentru încă un an antrenorul ei. Şanse mari sunt ca în echipă să figureze şi Andrei Pavel, cel care a asistat-o la turneul de la Beijing, acolo unde a devenit numărul 1 mondial, dar care este şi căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. „Echipa mea va rămâne la fel. Cu Darren Cahill cu siguranţă. Cu Andrei Pavel va trebui să vorbesc, dar sper să rămână în echipă”, a punctat Simona Halep, care mai are în echipă un membru important, pe preparatorul fizic Teo Cercel.

Doar pe locul trei la încasări

Deşi Simona a acumulat cele mai multe puncte în acest sezon, în clasamentul câştigurilor financiare, ea nu este lider. Halep a încasat în acest an 5.275.227 de dolari, de pe urma participărilor şi a rezultatelor la cele 18 turnee la care a fost prezentă.Sportiva noastră se află însă abia pe locul trei în ierarhia câştigurilor din 2017, fiind depăşită de Venus Williams (5.468.741 de dolari) si de Garbine Muguruza (5.433.457 de dolari).În urma Simonei, pe locul patru se află daneza Caroline Wozniacki, care a primit 4.748.518 de dolari, iar pe locul cinci este câştigătoarea de la US Open, Sloane Stephens, cu 4.056.441 de dolari. Ca un paradox al acestei situaţii, Venus Williams, jucătoarea cu cele mai multe câştiguri din 2017, nu a câştigat niciun turneu anul acesta.

Are căpitan nou la FED Cup

Simona Halep nu a jucat anul acesta niciun meci în FED Cup, lipsind de la partidele României cu Belgia şi Marea Britanie. Ea ar putea fi prezentă însă în februarie 2018, la Cluj, unde România va întâlni Canada. Va fi meciul la care va debuta noul căpitan nejucător, numit deoarece Ilie Năstase a fost suspendat de Federaţia Internaţională de Tenis. Acesta este Florin Segărceanu, fost căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis care se califica, acum 12 ani, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale. Conform comunicatului FRT, Segărceanu va face echipă cu Alina Tecşor-Cercel, cea care rămâne, în continuare, antrenorul acestei echipe. Echipa de FED Cup rămăsese fără căpitan nejucător după ce Ilie Năstase fusese suspendat de ITF în urma scandalului de la meciul cu Marea Britanie, din primăvară.

2017 - 18 turnee



Trofeu: Madrid

Finală: Roland Garros, Cincinnati, Roma, Beijing

Semifinală: Toronto, Stuttgart

Sferturi: Washinghton, Wimbledon, Eastbourne, Miami,

St. Petersburg

Turul III: Indian Wells

Turul II: Shenzhen, Wuhan

Turul I: Australian Open, US Open

Turneul Campioanelor: o victorie, două înfrângeri

Puncte adjudecate: 6.175

Câştiguri: 5.275.287 dolari



2016 - 18 turnee

Trofeu: Madrid, Montreal, Bucureşti

Semifinală: Wuhan, Cincinnati

Sferturi: US Open, Wimbledon, Miami, Indian Wells, Sydney

Optimi Roland Garros

Turul III: Beijing

Turul II: Roma, Stuttgart, Doha, Dubai

Turul I Australian Open

Turneul Campioanelor: o victorie, două

înfrângeri

Puncte adjudecate: 5.228

Câştiguri: 4,333,253 dolari



2015 - 18 turnee



Trofeu: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

Finală: Cincinnati, Toronto

Semifinală: US Open, Roma, Stuttgart, Miami

Sferturi: Guangzhou, Birmingham, Australian Open

Turul III: Wuhan, Roland Garros

Turul I: Beijing, Wimbledon, Madrid

Turneul Campioanelor: o victorie, două înfrângeri

Puncte adjudecate: 6.060

Câştiguri: 4.568.127 dolari



2014 - 19 turnee

Trofee: Doha, Bucureşti

Finală: Turneul Campioanelor, Roland Garros, Madrid

Semifinale: Wimbledon, Indian Wells

Sferturi: Beijing, Cincinnati, Australian Open

Turul III: US Open, Roma

Turul II: Wuhan, New Haven, S Hertogenbosh, Stuttgart

Turul I: Dubai, Paris, Sydney

Turneul Campioanelor: trei victorii, două înfrângeri

- a jucat finala

Puncte adjudecate: 6.292

Câştiguri: 4.519.763 de dolari



2013 - 24 turnee



Trofee: Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta,

New Haven, Moscova, Sofia

Finală: -

Semifinală: Roma

Sferturi: Cincinnati

Optimi: US Open

Turul III: Tokyo, Miami

Turul II: Badstad, Wimbledon, Marakesh, Indian Wells, Dubai, Doha, Hobart, Paris:

Turul I: Beijing, Roland Garros, Madrid, Paris, Australian Open

Puncte adjudecate: 3.262

Câştiguri: 1.222.446 dolari



Trofeele Simonei Halep (15)

2017 - Madrid

2016 - Bucureşti, Montreal, Madrid

2015 - Shenzhen, Dubai, Indian Wells;

2014 - Doha, Bucureşti;

2013 - Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta,

New Haven, Moscova, Sofia



Importanţa trofeelor câştigate de Halep

Premier Mandatory: Madrid (2), Indian Wells

Premier 5: Doha, Montreal

Premier: Dubai, New Haven, Moscova

International: Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, Bucureşti, Shenzhen, Sofia



Simona Halep la Grand Slamuri

Simona Halep (26 de ani)

2017 Australian Open (turul I), Roland Garros (finală),

Wimbledon (sferturi), US Open (turul I)

2016 Australian Open (turul I), Roland Garros (optimi),

Wimbledon (sferturi), US Open (sferturi)

2015 Australian Open (sferturi), Roland Garros (turul II),

Wimbledon (turul I), US Open (semifinale)

2014 Australian Open (sferturi), Roland Garros (finală),

Wimbledon (semifinală), US Open (turul III)

2013 Australian Open (turul I), Roland Garros (turul I),

Wimbledon (turul II), US Open (optimi)