Încă o premieră în fotbalul românesc! Echipa ungurilor, susţinută de un lanţ de brutării va juca în primul eşalon

Fotbalul românesc trece printr-un puternic proces de schimbare, astfel că tradiţia, palmaresul şi suporterii devin elemente secundare în ceea ce înseamnă performanţa. Aşa s-a ajuns ca Viitorul că câştige campionatul la opt ani de la înfiinţare, iar Voluntariul să ia Cupa României la şapte ani după ce a apărut. Exemplele pot merge însă mai departe. Sepsi Sfântu Gheorghe, spre exemplu, a obţinut promovarea în Liga I, la numai şase ani de când a fost fondată. Micuţa echipă din Covasna a intrat în primul eşalon, după ce a învins în acest weekend pe Metalul Reşiţa cu 1-0 şi a bifat o premieră. Sepsi a devenit prima formaţie din judeţul cu majoritate etnică maghiară care va juca în Liga I. Performanţa este cu atât mai mare cu cât echipa a promovat anul trecut din Liga a III-a în Liga a II-a, unde practic a stat doar un an.

Omul din spatele proiectului de la Sfântu Gheorghe este Laszlo Dioszegi care are afaceri în domeniul panificaţiei. El deţine brutăria, care-i poartă numele şi care a câştigat titlul „Pâinea anului 2017 în România”. Brutăria Diószegi din Sfântu Gheorghe a fost înfiinţată în anul 1994, având atunci doi angajaţi. Acum, firma are 160 de angajaţi, zece cuptoare şi preia comenzi din zece judeţe din ţară. Totodată, o dată pe săptămână exportă pâine şi pentru românii din Bergamo (Italia), iar în 2014 a deschis şi un magazine la Luton (Anglia). Brutăria lui Dioszegi Laszlo are zece magazine proprii de prezentare. Anul trecut, brutăria Diószegi a copt cea mai mare pâine tradiţională cu cartofi din lume, de 96,6 kilograme, în 7 noiembrie 2013 World Record Academy omologând acest record la categoria "Pâine rustică".

Vor juca la Braşov

Laszlo Dioszegi nu e singurul susţinător financiar al echipei. Banii vin şi de la alte 10 firme, care au creat pentru Sepsi un buget bun de 800.000 de euro în acest sezon. Salariile jucătorilor nu sunt mari, între 600 şi 1000 de euro pe lună, dar în Liga I lucrurile se vor schimba. Nu radical, dar întrucât nivelul este altul, este nevoie de investiţii mai mari. Bugetul va fi mărit semnificativ în primul rând din drepturile tv. În liga secundă Sepsi a primit 17.000 de euro de la televiziuni, în primul eşalon va încasa cel puţin 1,2 milioane de euro. Sunt vizaţi 6-7 jucători cu experienţă pentru a fi transferaţi, antrenorul Valentin Suciu urmând a înainta o listă de propuneri. Suciu nu are licenţa Pro, dar va conduce echipa şi în Liga I, deoarece în acte va figura ca principal Sandor Nagy, care activează în cadrul clubului. Cum stadionul din Sfântu Gheorghe nu se ridică la standardele primei ligi a fotbalului românesc, Sepsi va juca în Liga 1 la Braşov, pe stadionul Tineretului.

Din punct de vedere al lotului, echipa este construită în jurul veteranului Attila Hadnagy, care va împlini 37 de ani în septembrie. Fost atacant la Petrolul, FC Braşov şi FC Botoşani, Hadnagy e golgheterul echipei, cu 27 de goluri înscrise. Sepsi are şi un jucător străin, este vorba despre senegalezul Mame Thiaw, care a venit de la Şomii Pâncota. Sepsi are un acord de colaborare cu Academia Ferenc Puskas, în baza căruia ar putea ajunge la Sfântul Gheorghe şi câţiva jucători maghiari.

În Liga I a promovat matematic şi Juventus Bucureşti, o altă debutantă în Liga I. La baraj va merge UTA Bătrâna Doamnă.



Vrancea, Tulcea, Călăraşi, Teleorman, Harghita şi Sălaj sunt singurele judeţe din România care n-au avut niciodată echipă în Liga I



