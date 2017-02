Un copil cu sindrom hemolitic uremic în formă severă a fost adus de la Craiova la Spitalul „Marie Curie” din Capitală

„Este vorba despre un caz grav. Este o formă severă de boală, cu dializă peritoneală", a spus Bălgrădean.



Medicul a precizat că acest copil a fost adus de la Craiova. În intervalul ianuarie-octombrie 2016, în Spitalul Marie Curie au fost înregistrate 32 de cazuri de sindrom hemolitic uremic (SHU), cel mai mare număr din ultimul deceniu.



Medicul Mihaela Bălgrădean a precizat că sursele infecţiei sunt produsele animale, printre care lapte, carne, dar şi apă, legume şi fructe şi îi atenţionează pe părinţi să fie prudenţi în prepararea hranei copiilor întrucât consecinţele sindromului hemolitic uremic pot fi foarte grave.



“De la măsurile de igienă pleacă totul. Este vorba de igiena mâinilor, de igiena alimentelor care se administrează acestor copii, spălatul cu atenţie al legumelor şi fructelor, spălatul cărnii şi preparării ei adecvate la temperaturi adecvate, adică bine fiartă. Carnea de vită trebuie să fie foarte bine fiartă. Separararea alimentelor crude de cele preparate, respectiv tocătoarele trebuie să fie separate atunci când preparăm carnea crudă. Să avem grijă şi cu ouăle, pentru că şi ele trebuie spălate înainte de a fi folosite”, a spus medicul.



Anul 2016 a fost un an în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri de SHU, multe foarte grave, şi trei decese.



Media cazurilor de sindrom hemolitic uremic a fost de zece pe an, în ultimii cinci ani, cu excepţia lui 2015, când au fost 15 cazuri foarte grave, declara, în mai 2016, pentru News.ro şeful clinicii de nefrologie, prof dr. Mihaela Bălgrădean.



"Între 2002-2015 am avut cinci decese pentru 57 de cazuri de sindrom hemolitic uremic. Din păcate, am mai spus, ani la rândul nu se puteau face dozări, iar diagnosticul îl punem clinic. Ştiam clar ce mâncaseră acei copii. Îi tratam ca atare, altfel mureau. Nu dispuneam de testele de care dispunem astăzi. Apoi dacă aşteptam după analize, ar fi murit mulţi copii în acei ani, dar noi am pus copiii imediat pe tratament", a explicat atunci Bălgrădean.



Sindromul hemolitic uremic nu este boală transmisibilă, ci sindrom cu multiple cauze, ce pot fi sau nu infecţioase.



Ca urmare, nu există statistică naţională a SHU. Doar după cazurile de la Argeş (ianuarie 2016) s-a făcut o centralizare a celor care s-au prezentat în patru spitale mari în ultimii cinci ani. Astfel, în 2010 au fost înregistrate cinci cazuri, în 2011 - 12 cazuri, 2012 - 18 cazuri, , 2013 - 16 cazuri, 2014 - 18 cazuri şi în 2015 - 22 de cazuri, toate la copii sub cinci ani, având diverse cauze infecţioase.



Din 29 ianuarie 2016, au fost transferaţi la Spitalul ”Marie Curie” din Bucureşti 16 copii, majoritatea din Argeş, cu sindrom hemolitic uremic sau cu suspiciuni de SHU. Dintre aceştia, trei fetiţe din Argeş au murit în spital, pe 4, 15 şi 16 februarie.