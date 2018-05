Când citeşti că 9 persoane au murit într-un accident, te întrebi care sunt cauzele! Când ai aflat că şoferul era vinovat deoarece nu s-a concentrat pe condus, ci a utilizat telefonul mobil, făcând un live pe Facebook, îţi dai seama câtă iresponsabilitate criminală a fost acolo. Din păcate, şi şoferul a murit, lăsând 2 copii orfani. Am văzut filmarea! Deşi, de obicei, evit orice conţinut video care mi se pare a fi cu impact emoţional. Sunt de-a dreptul împotriva publicării acestora. Presa online sau TV nu este scuzabilă prin faptul că ne atenţionează asupra impactului. Normal ar fi să nu publice. Ce poate fi mai şocant decât informaţia din titlu? Dacă vrei să protejezi societatea, să o educi, să îi induci un înalt grad de moralitate şi civism, nu îi furnizezi material dăunător, o protejezi. Poate CNA-ul ar trebuie să adopte interzicerea acestor imagini cu impact emoţional. Nu foloseşte nimănui. Dimpotrivă, ne afectează. Şi sincer, educaţia nu se face cu imagini şocante. E o prostie. Cum nici imaginile cancerigene de pe pachetele de ţigări nu reduc consumul.

Am o bănuială că şi călătorii au văzut ce făcea şoferul, cel puţin cei din apropierea lui, dar probabil nu au reacţionat prompt. Cred că fiecare dintre noi am fost într-un microbuz, autobuz, tramvai cu un astfel de şofer. Personal, făceam naveta săptămânal cu microbuze fără un minim de siguranţă pe distanţa Sibiu-Braşov. După un incident, am decis să fiu fidel CFR. În aproape toate situaţiile.

Dincolo de mii de şoferi este:

1. datoria fiecărui călător de a sesiza şi coborî dacă observă folosirea telefonului la volan. Nu putem fi atât de indiferenţi.

2. Obligaţia fiecărui director de firmă de a lua în seamă sesizările şi de a concedia aceşti şoferi.

3. Obligaţia poliţiei de a sancţiona şi mai drastic folosirea telefonului la volan!

În 2017, România a avut cea mai ridicată rată din UE, la accidente mortale pe şosele: 98 de decese la un milion de locuitori, mai mult faţă de 2016. Studiul se referă la şoselele din România, şi e un adevăr, dar eu mă refer la şoferii români, care nu sunt deloc disciplinaţi şi responsabili.

Suntem dependenţi grav de telefon, de vorbit, mesaje scrise, şi mai nou Facebook. O dependenţă reală care din păcate este în defavoarea noastră, iar fenomenul este în creştere. Nu vreau să-mi imaginez cum vom arăta dependenţi de tehnologie peste 20 de ani.



Când foloseşti telefonul, viteza de reacţie este mult mai scăzută, câmpul vizual este mult mai îngust, atenţia este distorsionată. De fapt, atenţia poate fi influenţată şi de unele discuţii mai profunde şi complexe care necesită un anume răspuns de concentrare. Şi atunci facem greşeli în trafic. Într-un experiment de laborator cu două sarcini concomitente s-a concluzionat că activarea cerebrală a devenit evidentă în lobii temporali, reflectând prelucrarea mesajelor auditive. Această creştere a activării lobului temporal corespundea unei scăderi semnificative a activării lobului parietal, demonstrând că sarcina auditivă a fost cea care atrăgea atenţia şi te îndepărta de la sarcina de conducere în siguranţă.

Cu alte cuvinte orice mesaj verbal, telefonic sau de la o altă persoană din maşină are o influenţă mai mare decât concentrarea pe condus. Dacă folosim telefonul, avem de 4 ori mai multe şanse de a fi implicaţi într-un accident. Condusul însuşi necesită atenţie maximă.

Amenzile mari au efect

În Irlanda de Nord, numărul celor sancţionaţi a scăzut de la 9.908, în 2011, la 4.802, în 2017. Peste 50% aveau vârste cuprinse între 30 şi 49. În Anglia, orice şofer e sancţionat cu o amendă de 200 de lire şi 6 puncte penalizare. În cazul în care se ajunge la tribunal, sancţiunea poate ajunge la 1.000 de lire şi suspendarea permisului. Singura excepţie este dacă şoferul sună la 112. În Franţa şi Spania se sancţionează şi folosirea căştilor. În Olanda, amenda este de 420 de lire.

Deşi este legală folosirea handsfree-ului, totuşi rămâne la decizia poliţistului dacă acestea îi distrag atenţia şoferului. În America, între 20 şi 50% dintre accidentele de maşină au implicat folosirea telefonului. În România nu am citit vreun studiu. Poate ar fi timpul ca Poliţia să ne ofere aceste detalii. Vedem cum la volan, şoferii vorbesc la telefon, trimit mesaje, fac fotografii, răspund la email şi unii chiar vizionează filme. În traficul din Bucureşti şi pe şoselele din România cred că cel puţin 2 din 5 şoferi foloseşte telefonul pe parcursul unei zile, cel puţin o dată. Fiecare dintre noi vedem zilnic cum cineva îşi foloseşte telefonul în timp ce conduce.

Ce poţi să faci?

Simplu, să nu îl foloseşti deloc, să nu îl verifici chiar dacă sună, vibrează, în nicio situaţie. Există, culmea şi câteva aplicaţii care te pot ajuta precum TextLimit. Aplicaţia setează telefonul să nu mai funcţioneze dacă maşina este în mişcare cu o anumită viteză. Când telefonul este sub viteza selectată, funcţiile devin din nou active.