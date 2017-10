Medicii rezidenţi de la Spitalul Sfântul Ioan ameninţă cu proteste după ce au fost informaţi că nu vor mai primi tichete de masă

Anunţul a fost făcut prin intermediul unui afiş, semnat chiar de managerul unităţii sanitare, Robert Agafiţei. Ulterior, medicii s-au coalizat pe Facebook, unde peste 300 de persoane au informat că intenţionează să protesteze în faţa Ministerului Sănătăţii.

Pe pagina pe care este anunţat protestul - „Medicii Rezidenţi NU lucrează pro bono” - se cere „confirmarea oficială şi publică” a faptului că „salariile medicilor rezidenţi, indiferent de an, nu se vor micşora şi vrem clarificarea situaţiei de introducere a bursei în salariu (confirmare an 2022 an şi luna), având în vedere că unii colegi vin cu surse de informaţii (sigure, zic ei) cum că salariul rezidentului de an I va fi 5700 lei (!) începând cu martie 2018”.

Totodată, se solicită confirmarea oficială a faptului că de la 1 ianuarie 2018 se va acordă contravaloarea bonurilor de masă în bani şi se cere „insistent plata gărzilor începând din anul I de rezidenţiat”.

„Vrem claritate şi siguranţă”, mai spun medicii care spun că vor protesta sâmbătă, între orele 13 şi 16, în faţa ministerului Sănătăţii.