Cum poate fi oprită epidemia de rujeolă

România se află în plină epidemie de rujeolă, înregistrând aproape 3.500 de cazuri de îmbolnăvire la nivel naţional, cifră care i-a băgat în sperieţi inclusiv pe ceilalţi europeni. Şi, cu toate că autorităţile române se laudă că au pe stoc vaccin ROR (rubeolă - rujeolă - oreion) pentru încă patru luni, medicii de familie se plâng că au rămas fără doze încă de la începutul acestui an, motiv pentru care lasă copiii neimunizaţi. De cealaltă parte, epidemiologii afirmă că Ministerul Sănătăţii a dat undă verde pentru redistribuirea dozelor de vaccin, tocmai pentru a acoperi nevoile din judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin, unde situaţia este dramatică.

De ce nu există doze în toate judeţele

Un alt motiv pentru care dozele de vaccin nu există în cabinetele tuturor medicilor de familie e faptul că vârsta la care se administrează vaccinul ROR a fost coborâtă anul trecut de la 12 luni la 9 luni, ceea ce a însemnat utilizarea la maximum a stocurilor de vaccin cumpărate de Ministerul Sănătăţii. Cheia pentru limitarea numărului de cazuri o reprezintă însă depistarea corectă a cazurilor de rujeolă şi vaccinarea acolo unde este nevoie, dar în timp util.

„E singura posibilitate de a limita numărul de cazuri. Un val de epidemie durează trei ani, la noi a început să crească morbiditatea începând din octombrie anul trecut. Vestea bună e că în Arad, Timiş şi Caraş Severin epidemia este pe terminate. Numărul mare de cazuri înregistrate este ceva ieşit din comun, 3.500 e o cifră enormă şi este regretabil că au existat decese. Asta înseamnă că adresabilitatea la medic pentru imunizarea copiilor este foarte mică. Vom avea undeva până la 4.000 de cazuri”, a explicat, pentru „Adevărul”, epidemiologul Geza Molnar.

Potrivit specialiştilor, tulpina B3 care a făcut ravagii în România şi care este şi ea luată din import nu este neaparat mai agresivă decât cea care afecta populaţia ţării. „Schimbarea tulpinilor găseşte mai repede golurile de imunitate”, a completat epidemiologul, precizând că acoperirea vaccinală în România a scăzut foarte mult în ultimii ani, neprezentarea cu copilul la medicul de familie pentru imunizare fiind o problemă majoră.

Medicii din Bucureşti şi Ilfov, fără vaccin

Totuşi, medicul de familie Daniela Ştefănescu arată că în Bucureşti şi în Ilfov doctorii nu au mai primit vaccin de câteva luni, fiind puşi în situaţia de a-i îndruma pe părinţi spre farmacii pentru a cumpăra serul pe cont propriu.

„Am colegi din ţară care au vaccin ROR, dar în Bucureşti şi în Ilfov nu există. Nu avem focare de epidemie aici, dar consecinţele nevaccinării sunt grave. Cu cât e mai mare descoperirea cu atât e mai probabil ca această epidemie să se există şi în zone unde cazurile erau sporadice. Am făcut solicitare către direcţia de sănătate publică dar nu am primit nicio doză de ROR”, a explicat medicul, subliinind că nu are niciun fel de pârghii prin care să îi determine pe părinţii care refuză vaccinarea să-şi imunizeze copiii.

Şi medicul Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), atrage atenţia că situaţia privind serurile incluse în schema naţională de vaccinare este dramatică, vina fiind în totalitate a Ministerului Sănătăţii, care nu face o proiecţie corectă a necesarului de vaccin.

„Vaccinul nu e ca aspirina. Asta nu înţeleg decidenţii noştri, e vorba de un proces tehnologic îndelungat şi de puţini producători la nivel european. Pe de-o parte nu avem vaccinuri, pe de alta există tot felul de persoane care n-au nicio legătură cu medicina care duc campanii anti-vaccin. Un copil nevaccinat înseamnă circulaţia virusului. Ar trebui ca legea vaccinării să prevadă asumarea riscului sau obligativitatea imunizării”, a declarat specialista.

În ceea ce priveşte mult aşteptata lege a vaccinării, aflată prin sertarele Ministerului Sănătăţii de câţiva ani, ea ar putea fi scoasă la lumină în următoarea perioadă. Printre altele, proiectul legii vaccinării prevede, pe lângă sancţiuni, şi faptul că autorităţile române îşi asumă achiziţia unor stocuri suficiente de vaccin din schema naţională de imunizare, în aşa fel încât să nu mai existe sincope.

Apel la vaccinare

Zilele trecute, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a făcut un apel către părinţi, îndemându-i pe aceştia să-şi vaccineze copiii. „Dacă nu vom avea o acoperire vaccinală bună, îmbolnăvirile vor continua”, a arătat oficialul, conform căruia România nu poate fi acuzată că a exportat cazuri de rujeolă în alte state europene, aşa cum a scris presa internaţională.